GoodPlanet accusée de greenwashing : "Les entreprises font aussi partie de la transition vers un monde plus durable"

Interrogé à ce sujet, GoodPlanet Belgium rappelle ne pas avoir de liens directs avec la fondation française. “GoodPlanet Belgium est une organisation indépendante”, insiste son directeur, Jo Van Cauwenberge. “Le cœur de notre action, c’est de donner les clés aux jeunes et moins jeunes pour devenir acteurs d’un avenir plus durable. Nous informons le public de manière neutre et objective sur les enjeux environnementaux sur base de données scientifiques”, ajoute-t-il. L’organisation, qui travaille également en partenariat avec certaines entreprises, se défend de tout greenwashing.

“Chaque partenariat est validé par un comité d’éthique. Les entreprises font aussi partie de la transition vers un monde plus durable”, précise le directeur. “Nous encourageons, par ailleurs, les entreprises à prendre une part active dans ce changement au travers de nos ateliers de sensibilisation”, conclut-il.