"On n’est pas assez informés", "Ça redonne de l'espoir" : quand les enjeux climatiques s'invitent en classe

Ce mercredi, des élèves d'une école secondaire de Jupille ont participé à un atelier sur le thème de changement climatique. Organisé par GoodPlanet Belgium, cet atelier a pour but de rappeler les bases aux jeunes présents en abordant tant les causes et les conséquences que les solutions.