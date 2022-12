"Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant", souffle l'océanologue Lalita Putchim, après une plongée au large de l'île de Samae San, au sud-est de Bangkok. De grandes taches jaunes recouvrent des pans du récif corallien, victimes d'une bactérie tueuse qui jusqu'ici avait épargné ce coin apprécié des plongeurs amateurs. La propagation de la maladie dite des "bandes jaunes", repérée dans la province de Chonburi pour la première fois en 2021, a rappelé à la Thaïlande la fragilité de sa biodiversité marine, exposée au dérèglement climatique. La propagation éclair de la maladie inquiète d'autant plus les scientifiques qu'aucun traitement n'est connu pour se débarrasser de la bactérie, observée pour la première fois en Floride dans les années 1990.

Multiples questions en suspens

D'autres questions demeurent sur l'arrivée en Thaïlande de la maladie, qui pourrait être liée à la surpêche, à la pollution et au réchauffement de l'eau de la mer qui fragilise la structure du corail, selon les experts. Les protecteurs de l'environnement ont organisé leur riposte sur le terrain, via des plongées pour repérer et collecter les coraux malades, et dans les laboratoires, où les chercheurs tentent de percer les mystères de la bactérie. "Jusqu'ici, on ne connaît que le nom de la bactérie qui provoque la maladie", admet Sarawut Siriwong, spécialiste des milieux aquatiques. Pour lui, il faut accentuer la protection des récifs coralliens en limitant l'évacuation des eaux usées dans la mer ou dissuader les visiteurs de toucher les coraux. Mais les recherches se heurtent à une barrière financière et humaine, qui restreint les recherches et qui empêche toute opération d'envergure pour contenir la bactérie.

C'est toute une région qui regarde partir les précieux coraux, l'un de ses atouts qui attirent les touristes thaïlandais comme étrangers et qui font vivre l'économie locale. "Que va-t- on faire ? s'interroge Choopan Sudjai, propriétaire d'un bateau touristique. C'est comme si notre propre maison était détruite."