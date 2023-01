Les températures clémentes tirent les amphibiens de leur sommeil hivernal

Dans les zones au climat tempéré, les amphibiens constituent pendant la période estivale des réserves de graisse en vue de leur hibernation. Le métabolisme des animaux en hibernation étant très lent, ils utilisent donc très peu leurs réserves. Leur métabolisme s'accélère toutefois en cas d'hiver doux de sorte que leurs réserves de graisse s'épuisent plus rapidement. En cas de nouvelle offensive hivernale, les animaux retourneront hiberner mais rien n'indique qu'ils auront suffisamment de réserves pour tenir jusqu'au printemps. Les animaux qui auront survécu seront dès lors plus faibles et pondront des œufs moins nombreux et de moins bonne qualité.

Une situation qui inquiète Natuurpunt. S'appuyant sur une étude menée au Royaume-Uni et en Suisse, qui montre que les populations de crapauds sont en constante diminution, l'association de conservation de la nature craint que le crapaud commun se raréfie également de plus en plus dans notre pays.

Mais un hiver doux n'est pas le seul défi auquel sont confrontés les amphibiens chez nous. Lors d'un hiver trop froid avec des mares gelées pendant une longue période, les gaz tels que le méthane et le sulfure d'hydrogène peuvent s'y accumuler et entraîner ainsi l'asphyxie des amphibiens. De même, un été chaud et sec avec de faibles niveaux d'eau souterraine n'est pas sans danger non plus.

L'association espère donc tout d'abord un hiver avec des températures froides jusqu'à la mi-février et accompagné de suffisamment de pluie afin de reconstituer les réserves d'eaux souterraines. Natuurpunt recommande également aux responsables locaux chargés de gérer la migration des crapauds d'anticiper leurs préparatifs. L'an dernier, la migration de ces batraciens avait en effet culminé le 16 février.