Vers une année 2023 encore plus chaude que 2022 ? “On risque de battre tous les records de chaleur”

Le phénomène El Nino pourrait faire son retour en milieu d’année et donc s’ajouter au réchauffement climatique d’origine humaine. L’année 2015 avait été la plus chaude jamais enregistrée en raison des effets combinés du changement climatique et d’El Nino.

Comme l’établit le service Copernicus, l’année 2022 fut l’une des plus chaudes jamais enregistrées, à la fois dans le monde et en Europe. Mais elle aurait pu être encore plus chaude. En effet, l’année qui vient de s’écouler a été “rafraîchie” par l’effet La Nina, de l’ordre de 0,1 à 0,3°C. Et la température moyenne...