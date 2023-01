Cop 28: Sultan Ahmed al-Jaber, la désignation qui fait grincer des dents

Âgé de 49 ans, Sultan Ahmed al-Jaber a dirigé la délégation de son pays à la Cop 27 qui s’est déroulée en Égypte en novembre 2022 et dont les résultats ont été torpillés en bonne partie sous l’influence des États pétroliers du Golfe. Ceux-ci s’opposent sans surprise depuis plusieurs années à tout engagement de la communauté internationale visant à accélérer l’abandon du recours aux énergies fossiles.

Formé aux États-Unis et au Royaume-Uni, Ahmed al-Jaber est aussi le ministre de l’Industrie et des technologies avancées, et l’envoyé spécial des Émirats pour le climat. Il pilote également Masdar, une entreprise publique d’énergies renouvelables, qui a investi dans plus d’une quarantaine de pays depuis sa création en 2006, selon l’agence de presse officielle WAM.

Par cette nomination, les Émirats campent sur leur ligne de conduite selon laquelle le pétrole et le gaz - dont ils tirent leur opulence et leur pouvoir - seront encore nécessaires pendant des décennies, et peuvent contribuer à financer les énergies renouvelables et les solutions technologiques comme la capture et le stockage du CO2. Une fuite en avant, aux yeux de nombreux experts. Dans une étude publiée en 2021, des chercheurs de l'University College de Londres soulignaient ainsi que pour garder une chance de limiter le réchauffement à 1,5 °C, il faudrait laisser dans le sol près de 60 % des réserves de pétrole et de gaz, et 90 % de celles de charbon d'ici à 2050. L'Agence internationale de l'énergie elle-même a appelé à renoncer à l'exploitation de tout nouveau gisement de pétrole et de gaz. Un scénario auquel se refusent les pays pétroliers, allant jusqu'à réclamer des dédommagements s'il vient un jour à se réaliser.G.T. (avec AFP)