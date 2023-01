Pollution de l'Escaut: le sucrier Tereos condamné à verser plus de 9 millions d'euros, l'impunité n'est plus de mise se réjouit Céline Tellier

La Région wallonne touchera quelque 9 millions d'euros au titre du "préjudice écologique", a ainsi décidé le tribunal correctionnel, qui reconnaît la "négligence" du groupe dans l'entretien d'une digue, qui avait cédé et entraîné cette pollution.

"Plusieurs raisons nous permettent de nous réjouir de ce jugement. Tout d'abord, la reconnaissance par le tribunal français du préjudice écologique, mais aussi moral et matériel de cette pollution. C'est une grande victoire pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Cet arrêt signifie que l'impunité en matière environnementale n'est plus de mise face à une pollution majeure", a souligné la ministre Tellier.

La condamnation de Tereos à verser un montant de 9 millions d'euros à la Wallonie permettra également de financer les mesures de réparation des dommages causés aux écosystèmes de l'Escaut, a-t-elle ajouté.

Ce jugement est enfin "un signal fort envoyé aux industriels qui feraient un calcul 'coûts/bénéfice' quand il s'agit de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ce raisonnement n'est désormais plus tenable. La préservation de la nature et de l'environnement ne se monnaie pas", a conclu Céline Tellier.

Pour rappel, les mesures de remise en état de l'Escaut et de sa biodiversité sont déjà prévues par la Région sur base d'une étude spécifique. Elles ont pour objectif d'encourager le développement optimal des ressources trophiques de l'Escaut, de favoriser le succès producteur des poissons encore présents, d'augmenter la capacité d'accueil pour les poissons et les alevins et de favoriser le retour naturel des espèces disparues.

Dans ce cadre, 24 mesures prioritaires ont été retenues, dont la création de zones enherbées et de lagunes inondées plusieurs mois par an au printemps pour la reproduction des poissons; la création de frayères pour les poissons dans d'anciens bras et de refuges pour les poissons aux confluences ou encore le développement des ressources alimentaires des poissons.