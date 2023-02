L’immersion du photographe Tim Dirven en Ouganda, auprès des éleveurs nomades en danger

Échec des récoltes

Les éleveurs, qui constituent 80 % de la population du Karamoja et sont principalement nomades, souffrent actuellement d’une conjonction de problématiques : d’une part, les conflits inter-clans qui reprennent après une décennie de paix relative et, d’autre part, la sécheresse extrême (accentuée par le changement climatique) qui entraîne un échec des récoltes et de graves pénuries de nourriture. Quelque 518 000 personnes dans la région sont aujourd’hui confrontées à de graves pénuries alimentaires et la situation ne devrait que s’aggraver vers la fin de la saison sèche, car les dernières réserves de nourriture s’épuisent.

Karamoja, Ouganda, en décembre 2022 ©Tim Dirven

Des vols de bétail ont lieu, occasionnant des pertes humaines. L’insécurité oblige à regrouper le bétail dans des dizaines de milliers de kraals (enclos) protégés par l’armée, ce qui augmente le risque d’épidémies à grande échelle de maladies animales.

Pour subvenir à leurs besoins, beaucoup de victimes des conflits et des mauvaises récoltes sont obligées d’avoir recours à la déforestation pour vendre du bois et du charbon de bois. L’embrasement des conflits au Karamoja laisse donc des traces bien visibles à la fois sur la population, le bétail et l’environnement.