Un loup repéré à seulement 30 kilomètres de Bruxelles

Un loup a été repéré mardi matin dans le nord du Brabant flamand et en province d’Anvers, a indiqué Jan Loos membre de l’ASBL Welkom Wolf. L’animal provient probablement des Pays-Bas et serait arrivé dans les environs de Schriek (Anvers), Keerbergen et Haacht (Brabant flamand) en passant par Sint-Job-in-’t-Goor. C’est en effet dans cette commune située entre Anvers et la frontière néerlandaise que le loup avait été repéré dimanche. Il a disparu des radars lundi, mais mardi matin, six messages de personnes ayant vu un loup sont parvenus à l’ASBL : une mention à Schriek, trois à Keerbergen et deux à Haacht. Le dernier signalement est parvenu vers midi.