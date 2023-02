C'est actuellement l'été en Antarctique et la glace devrait davantage fondre en février. En comparaison avec les différents mois de l'année, février 2017 a été celui avec la plus petite étendue de glace jamais observée dans l'Antarctique. Cependant, ce record a presque été battu l'année dernière.

Actuellement, il reste quelque 3,8 millions de kilomètres carrés de glace. Cela représente 1,7 million de kilomètres carrés de moins que la moyenne établie entre 1991 et 2020. La glace au pôle Sud est très fragmentée, selon Copernicus.

Ce dernier a également examiné le pôle Nord. La superficie totale de glace au mois de janvier y est inférieure de 4% à la moyenne des mois de janvier. Ce mois se classe en troisième position des mois de janvier au cours desquels la quantité de glace était la plus faible.

Toutes ses constatations sont la conséquence du réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre trop importantes.

Or, la glace reflète la lumière du soleil et permet de limiter le réchauffement climatique. Elle sert aussi de tampon pour la glace terrestre qui se trouve aux deux pôles de la planète. Si cette glace terrestre venait à fondre, le niveau des mers augmenterait et menacerait davantage plusieurs territoires maritimes.