Rose Abramoff, première géoscientifique licenciée pour activisme climatique

Rose Abramoff, américaine diplômée de l’Université de Boston en 2015, est docteure en géoscience. Après des années en labo, elle brandit une banderole pour le climat lors d’un colloque et se fait licencier par son employeur.

Rose Abramoff est la première géoscientifique à se faire licencier pour activisme climatique. Très sensible au climat et à la nature, elle s’est d’abord intéressée d’abord à l’écologie forestière et aux saisons. Ces dernières années, elle s’est concentrée sur la captation géologique du carbone. La scientifique de 35 ans, originaire de Knoxville dans le Tennessee était encore il y a quelques semaines chercheuse pour le laboratoire national...