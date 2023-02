Évelyne Dhéliat déconcertée face à l'optimisme de Yann Moix sur le réchauffement climatique

Invités sur le plateau de Léa Salamé dans l'émission "Quelle époque !", les deux stars du petit écran ont affiché des points de vue diamétralement opposés. Alors que Christophe Dechavane faisait part de ses inquiétudes quant aux changements très concrets qu'il a pu observer ces dernières années, Yann Moix a réagit avec beaucoup d'espoir : “On peut être optimiste sur un point. C’est qu’on ne peut pas imaginer les progrès technologiques qui vont avoir lieu dans les 50 ans qui viennent. La couche d’ozone s’est réparée et si on regarde l’état de la science il y a 100 ans, on voit bien que l’homme est capable de s’adapter, d’inventer”.