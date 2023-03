"En matière de criminalité contre la nature, il y a un sentiment d’impunité tenace”

En Wallonie et à Bruxelles, les oiseaux se réfugient de plus en plus dans nos jardins: "Il y a en a un qui est le champion de l'adaptation"

C’est la conclusion de 20 ans de recensements réalisés par les particuliers wallons et bruxellois pour l’association Natagora. “Les jardins deviennent des refuges car les milieux environnants s’appauvrissent.”