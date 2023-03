La haute mer dispose désormais d’un traité de protection. L’océan situé hors des eaux territoriales des États ne bénéficiait jusqu’ici d’aucune réglementation. La création d’aires marines protégées est désormais possible.

Qu'est-ce que ce traité sur la haute mer qui était en négociation depuis 15 ans et pourquoi est-il crucial ?

Les représentants de l’Onu n’ont pas quitté la salle de négociation pendant 48 heures et sont en retard d’un jour sur l’horaire fixé, mais ils ont obtenu un accordé déjà jugé “historique” pour protéger ce qui constitue la moitié de la planète et plus de 60 % des...