“Il s’agit là d’un avertissement brutal” : plus que jamais, les océans suffoquent sous le plastique

En effet, selon une étude publiée ce mercredi 8 mars dans la revue en libre accès Plos One, la quantité de plastiques flottant à la surface des océans a connu une augmentation “rapide et sans précédent” depuis 2005. Pour arriver à ce constat alarmant, le chercheur américain Marcus Eriksen (Five Gyres Institute, USA) et ses coauteurs ont examiné un ensemble de données sur la pollution plastique au niveau de la surface des océans recueillies entre 1979 et 2019 par 11 777 stations réparties dans six régions marines du monde. La majorité des données proviennent cependant du Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord, précisent les chercheurs, peu d’échantillons étant disponibles dans l’Atlantique Sud, le Pacifique Sud, la Méditerranée et l’océan Indien.

Des centaines de milliers de milliards de particules

“Après avoir tenu compte du vent, de la sélection des sites et des biais dus au sous-échantillonnage, une tendance significative a été observée en ce qui concerne le plastique océanique au fil du temps”, écrivent les chercheurs. Selon leur modèle, la concentration de ces résidus à la surface des océans a augmenté de façon spectaculaire peu après le début du siècle. “Il y a une variabilité substantielle jusqu’en 2004, qui pourrait être interprétée comme une stagnation ou une tendance à la baisse. Cependant, à partir de 2005, on constate une augmentation constante et rapide de l’abondance de plastique”, analysent les auteurs.

“Sur la base des résultats de notre modèle, nous estimons que 82 à 358 billions de particules plastiques, principalement des microplastiques, pesant 1,1 à 4,9 millions de tonnes étaient à flot en 2019”, estiment les auteurs. Cela représente, en moyenne, 171 mille milliards de particules de plastique pour un poids de 2,3 millions de tonnes.

Bien que ces résultats soient biaisés par les tendances observées dans le Pacifique Nord et l’Atlantique Nord, où la majorité des données ont été recueillies, Eriksen et ses coauteurs suggèrent que “ces observations peuvent avoir été influencées par des interventions politiques, la production de plastique, la fragmentation du plastique flottant existant, et/ou la gestion et le commerce des déchets”.

Nécessité d’un traité mondial fort

“La récupération du plastique dans l’environnement n’a qu’un intérêt limité, de sorte que les stratégies de solution doivent s’attaquer aux systèmes qui limitent les émissions de pollution plastique en premier lieu”, concluent les chercheurs, qui préconisent des actions à la source. Selon eux, la mise en place de cadres de surveillance normalisés pour suivre les tendances mondiales et la création d’accords internationaux juridiquement contraignants constituent les meilleures solutions à long terme pour enrayer la pollution plastique et en minimiser les dommages écologiques, sociaux et économiques. “En l’absence de changements politiques substantiels et généralisés, le taux de pénétration des plastiques dans les environnements aquatiques sera multiplié par 2,6 environ entre 2016 et 2040”, alertent-ils.

En janvier dernier, un rapport publié par l’ONG britannique Agence d’enquête sur l’environnement (EIA) estimait que la quantité de plastiques dans les océans pourrait tripler d’ici à 2040 pour atteindre environ 700 millions de tonnes, soit un poids équivalent à tous les poissons des océans à travers le monde. En 2050, la quantité de plastiques pourrait “largement dépasser” le poids des poissons.

”Nous avons constaté une tendance alarmante à la croissance exponentielle des microplastiques dans l’océan mondial depuis le millénaire, atteignant plus de 170 000 milliards de particules de plastique. Il s’agit là d’un avertissement brutal qui nous incite à agir dès maintenant à l’échelle mondiale”, insiste Marcus Eriksen, cofondateur et chercheur du Five Gyres Institute. “Nous avons besoin d’un traité mondial des Nations unies sur la pollution plastique qui soit fort et juridiquement contraignant, afin d’enrayer le problème à la source.”

En mars 2022, tous les États membres des Nations unies avaient adopté une résolution visant à mettre fin à la pollution plastique, s’engageant à établir un accord mondial juridiquement contraignant portant sur l’ensemble du cycle de vie de ce matériau, y compris sa production, sa conception et son élimination, d’ici à 2024. La prochaine session de négociation sur le sujet est prévue en mai à Paris.