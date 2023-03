Électrocuter les mauvaises herbes, une alternative viable au glyphosate ?

Le glyphosate est actuellement classé par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) comme pouvant provoquer des “lésions aux yeux” et étant “toxique pour les milieux aquatiques”. En mai dernier, le Comité d’évaluation des risques de l’ECHA avait toutefois jugé que les preuves scientifiques ne permettaient pas son classement comme cancérogène. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) considère pour sa part que le glyphosate est un cancérigène probable. Les auteurs du rapport estiment quant à eux que les dangers liés à l’utilisation de cette substance ne doivent pas être minimisés. “La science est claire ; le glyphosate endommage les écosystèmes, y compris les pollinisateurs et les insectes bénéfiques, les vers de terre, le biote du sol, et cause des dommages directs à l’agriculture”, assure Gergely Simon, responsable des produits chimiques chez PAN Europe. Malgré ces risques, le glyphosate représentait 33 % du marché total des herbicides en Europe en 2017.

“Il est tout à fait possible de lutter contre les mauvaises herbes sans utiliser d’herbicides chimiques. Les agriculteurs biologiques le font depuis plus de 70 ans !”, déclare le Dr Charles Merfield, expert de la lutte non chimique contre les mauvaises herbes et principal auteur du rapport. “Les scientifiques et les fabricants de machines ont acquis une expérience, une expertise et une science considérables et ont mis au point des techniques et de nombreuses machines pour la lutte non chimique contre les mauvaises herbes”, poursuit-il, rappelant par ailleurs que seules 20 % des espèces de mauvaises herbes nuisent à la culture ou aux rendements. Les 80 % restants, rassemblés sous le nom de Aliae Plantae – autres plantes -, sont “inoffensifs pour les cultures mais essentiels pour la biodiversité”.

Différentes alternatives au glyphosate sont abordées par les auteurs du rapport. Ils citent par exemple la vaste gamme de machines de désherbage mises au point depuis les années 60, le paillage ou la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM). Des technologies plus pointues sont aussi abordées, comme les désherbeurs thermiques – utilisant la chaleur ou le froid – ou électriques, aussi appelés désherbeurs électrothermiques.

Considérés par les auteurs comme “un remplacement direct au glyphosate”, ces derniers suppriment les mauvaises herbes grâce à un courant électrique à haute tension. “L’électricité chauffe l’eau à l’intérieur de la plante jusqu’au point d’ébullition et la transforme en vapeur, ce qui fait éclater les cellules et tue instantanément la plante”, explique le document, qui précise que le spectre de cette technique est plus large que celui du glyphosate, qui ne tue qu’un certain type de plantes. “Des recherches récentes ont montré qu’il était possible de tuer des plantes avec seulement quelques joules d’énergie, ce qui signifie que le désherbage électrothermique utiliserait beaucoup moins d’énergie que les herbicides s’il pouvait être mis à l’échelle”, précise également le document.

“Une formidable opportunité”

PAN Europe estime que ces différentes alternatives permettraient de maintenir les rendements des agriculteurs, éviter que les mauvaises herbes ne deviennent résistantes, protéger la santé et la biodiversité des sols et minimiser l’érosion. “Notre rapport sur les alternatives disponibles au glyphosate délivre un message clair : en fait, il n’y a aucun obstacle à l’interdiction de cette substance chimique nocive”, estime Gergely Simon, responsable des produits chimiques chez PAN Europe.

L’organisation appelle également les décideurs politiques à faciliter cette transition, rappelant les objectifs européens de réduction de pesticides. “Nos décideurs politiques doivent respecter leur engagement à réduire la dépendance aux pesticides. Sans l’élimination du glyphosate, l’Europe ne pourra pas atteindre les objectifs de réduction de 50 % des pesticides d’ici à 2030 fixés par le Green Deal européen et la stratégie Farm to Fork”, ajoute Gergely Simon.

”Passer d’une gestion des mauvaises herbes dominée par les herbicides à une gestion intégrée des mauvaises herbes axée sur des techniques non chimiques n’est donc pas un risque, c’est au contraire une formidable opportunité d’améliorer tous les aspects des systèmes agricoles, y compris la rentabilité”, conclut quant à lui le Dr Merfield.