Des panneaux solaires en “leasing” sur votre toit, pour éviter de débourser une grosse somme d’un coup

Cette arrivée n’est donc pas une mauvaise nouvelle pour les acteurs belges, et Otovo entend réduire les délais d’attente. “Les familles sont déjà suffisamment occupées pour ne pas avoir à gérer un projet supplémentaire consistant à répertorier tous les installateurs du voisinage, à trouver par elles-mêmes des marques de qualité et fiables pour les panneaux solaires et à rechercher un installateur disponible, raison pour laquelle Otovo réalise ce projet pour elles”, explique Andreas Thorsheim, patron et créateur de l’entreprise.

La solution est donc optimisée et automatisée, et c’est la même chose pour les formules de paiement. Car le temps de certificats verts et des compteurs qui tournent à l’envers semble peu à peu révolu, et même si posséder des panneaux photovoltaïques reste intéressant, cela va coûter plus cher. Otovo propose ainsi une solution d’abonnement.

Il s’agit d’une sorte de leasing qui permet d’éviter de sortir une grosse somme d’argent au moment de l’installation. “Dans le cadre d’un abonnement, Otovo installe, entretient et surveille les panneaux solaires sur votre toit. De plus, on appelle un installateur en cas de défaut ou d’optimisation possible, sans coût ou charge supplémentaire pour le propriétaire, précise Cedric Sever, General Manager Belgium d’Otovo. Ce modèle d’abonnement donne aux consommateurs belges la certitude dont ils ont besoin en ce qui concerne leur facture d’énergie. Les familles connaissent le coût de l’abonnement pour les vingt prochaines années. Nous pouvons maintenir leur facture d’énergie à un niveau bas et prévisible pour les vingt prochaines années, indépendamment de l’augmentation des prix de l’énergie ou des chocs énergétiques.”