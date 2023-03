"En Arctique, la banquise fond plus vite que prévu et c’est une très mauvaise nouvelle"

Que montre l’étude sur l’océan Arctique que vous avez dirigée ?

Ce travail avait pour but de vérifier, à l’aide d’observations, si les modèles utilisés par les experts du Giec pour faire leurs prévisions les plus récentes, à l’horizon 2100, étaient pertinents dans l’analyse du changement climatique en Arctique. Notre conclusion est malheureusement que non : ce qui se passe en réalité dans l’Arctique ne se passe pas comme dans les modèles. C’est une très mauvaise nouvelle. La fonte est bien plus rapide que ne le prévoyaient les scientifiques. La banquise a beau être un des symboles du changement climatique, les modèles ont du mal à décrire son évolution et donc à la prédire.

Quelle est aujourd’hui l’ampleur de cette fonte ?

Depuis les premières photographies satellites en 1979, la surface de la banquise a déjà diminué en moyenne de 9 % en hiver et de 48 % en été. Son épaisseur, elle, a chuté de deux tiers.

Votre deuxième article se penche sur les causes des prévisions du Giec. Que dit-il ?

Il montre qu’il n’y a aucun consensus concernant le futur de l’Arctique car il reste de trop nombreuses inconnues sur plusieurs points clés : la stratification des différentes couches d’eaux océaniques, notamment en fonction de leur température et de leur teneur en sel, et l’évolution des courants dans l’Atlantique Nord. Les modèles se contredisent, c’est un grand flou.

Les scénarios, très pessimistes, du Giec sont sous-estimés ?

Ils sont sûrement un peu trop optimistes. Le rôle de certains courants de l’Arctique en provenance de l’Atlantique est sous-évalué, car ils sont en réalité plus chauds et plus proches de la surface que dans les modèles. Ils entrent en contact avec la banquise et accélèrent sa fonte, même en hiver.

Pourquoi la fonte de la banquise, un des symboles du réchauffement, demeure-t-elle aussi mystérieuse ?

Parce qu’on manque d’expéditions et d’observations sur place pour alimenter les modèles. Cette carence a été aggravée par le manque d’accès aux données russes. Il faudrait pouvoir regarder l’océan en de nombreux points jusqu’aux plus grandes profondeurs, prendre des mesures de la température, de la salinité ou de la vitesse des courants jusqu’à 5 kilomètres sous la surface. Pour l’instant, on se contente d’observer l’Arctique en été, grâce à des bateaux, mais il nous manque des financements afin de pouvoir y multiplier les missions. Le rêve des climatologues est de savoir ce qu’il s’y passe, toutes les millisecondes, pour mieux comprendre le processus de réchauffement, des lents courants globaux aux turbulences.

Quelles conséquences pourrait avoir une fonte plus rapide de la banquise ?

La banquise a un rôle majeur dans le système climatique : ce grand couvercle blanc protège l’océan de l’atmosphère et réfléchit l’énergie solaire. Moins il y a de banquise, plus l’océan absorbe de chaleur ; mais plus il garde en hiver la chaleur absorbée durant l’été et plus la banquise fond. C’est un cercle vicieux. Au bout d’un moment, l’océan perd une partie de sa capacité à absorber la chaleur de l’atmosphère, à stocker des gaz à effet de serre, à s’oxygéner. Un océan plus chaud prend aussi plus de place, c’est une loi physique, et donc cela favorise la hausse du niveau de la mer. En résumé, la fonte plus rapide de la banquise est une catastrophe pour la planète tout entière : le réchauffement va être plus intense et plus rapide qu’on ne le craignait !

Que serait un réchauffement plus intense ?

Nous sommes déjà confrontés à des conséquences de ce genre ! Le climat très océanique de la Normandie où j’ai grandi n’existe déjà plus. La France connaît partout un climat plus extrême ! Dans mon pays d’adoption, en Suède, les sécheresses et les feux de forêt se multiplient. Comme l’écrivait une consœur au sujet de la Californie, il nous faut faire le deuil de conditions climatiques qui n’existent déjà plus.

Les négociations en cours cette semaine en Suisse entre gouvernements et experts du Giec pour écrire une synthèse des rapports publiés depuis 2015 sont-elles encore utiles ?

J’ai énormément de respect pour mes collègues scientifiques qui donnent de leur temps au Giec. Moi, je n’aurais jamais la patience. La planète est en feu. Mais pour ne pas froisser certains pays, ils vont sûrement devoir diluer ce message dans la synthèse qui sera publiée lundi. Pas à cause des experts du climat bien sûr, mais de certains responsables gouvernementaux qui participent aux discussions et bloquent la publication s’ils ne sont pas satisfaits de chaque mot. Les rapports du Giec sont très utiles, comme bases de travail pour les chercheurs et les étudiants du monde entier. Mais leur message, archi simple, est limpide, et ce depuis longtemps. Ces textes ne devraient pas devenir des objets politiques, dont la réécriture incessante servirait à repousser les décisions qui fâchent. Les deux études que nous venons de publier ne sont qu’un énième rappel : il faut agir vite et sortir immédiatement de notre addiction aux énergies fossiles.

Pourquoi perdez-vous patience ?

Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Et aussi parce que, depuis que je travaille en Suède, j’ai appris à mieux connaître les travaux sur le climat de Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie en 1903 pour d’autres recherches. Dans un article de 1896, il avait calculé qu’un doublement de la quantité de CO2 dans l’atmosphère provoquerait un réchauffement planétaire d’environ 5°C ! Ses alertes anciennes sur les dangers du charbon, capable d’après lui de provoquer un effondrement de la civilisation, remontent à la mémoire face à l’hypocrisie actuelle des compagnies pétrolières. Elles, savent pourtant depuis les années 50 qu’elles sont un danger pour l’humanité.