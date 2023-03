La loque américaine est une maladie très contagieuse qui s’attaque aux abeilles et malgré ce que son prénom peut faire croire, elle est présente partout dans le monde. Face à une telle maladie, les apiculteurs n’avaient pas d’autre choix que de brûler l’intégralité de la ruche. Cette affection a d’ailleurs été responsable de la perte de 40 % des ruches américaines en 2019. En effet, cette bactérie peut rester contagieuse pendant plus de 40 ans à l’air libre et résiste tant au froid qu’au chaud, mais aussi à la sécheresse. Il est donc essentiel d’éviter toute propagation.

Ce vaccin est une réelle innovation, car il s’agit du tout premier vaccin pour insecte. Le département américain de l’Agriculture aux États-Unis vient de l’approuver de manière conditionnelle. “Nous ne pouvons pas combattre la crise climatique si nous ne nous attaquons pas au déclin de nos pollinisateurs”, indique Annette Kleisei, PDG de Dalan Animal Health.

À lire aussi

Ce sont les jeunes larves qui sont les plus sensibles à l’agent causal de cette maladie. En effet, les abeilles adultes transmettent l’agent pathogène, mais ne sont pas du tout affectées. Mais la transmission est très rapide, ce qui fait que toute la colonie d’abeilles peut mourir. Afin de vacciner les futures larves, le vaccin est mélangé à une pâte sucrée qui sera ensuite ingérée par la reine de chaque colonie. De cette manière, les nouveaux œufs seront immunisés contre la loque américaine.