Earth Hour, c’est ce samedi !

Au son d’un concert acoustique du groupe Quiron Quartet, la Grand-Place sera donc plongée dans le noir de 20h30 à 21h30 samedi. Le WWF sera par ailleurs présent sur la place à partir de 16h, et proposera des activités de sensibilisation à la protection de la nature. La Stib participera également à l’action, en réduisant l’éclairage dans 26 de ses stations de métro et de prémétro. Si les lumières ne seront pas totalement éteintes pour des raisons de sécurité, la luminosité correspondra à un tiers de l’intensité normale. Cela permettra d’économiser plus de 700kWh, ce qui correspond à plus de deux mois de consommation électrique d’un ménage bruxellois.

La première édition de l’Earth Hour avait été menée en 2007 à Sydney. 2,2 millions d’Australiens avaient alors éteint leurs lumières afin de montrer à leur gouvernement qu’ils se sentaient concernés par le changement climatique.

Appel à l’action

Cette année, moins d’une semaine après la sortie du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et à sept ans de la cible fixée par la Conférence des Nations unies sur la protection de la biodiversité (Cop 15), qui vise à stopper l’érosion de la biodiversité d’ici à 2030, le WWF a voulu aller un pas plus loin que lors des éditions précédentes.

Au-delà de l’action symbolique, l’association invite ainsi à prendre part à la “Biggest Hour for Earth”, en s’impliquant de manière concrète pour la nature. Plus que d’éteindre symboliquement les lumières, les organisateurs invitent les citoyens à travers le monde à utiliser ces 60 minutes pour faire quelque chose de positif pour la planète. Plusieurs idées sont données sur le site de l’action : lire des articles sur la perte de biodiversité et le climat (sur La Libre, par exemple), aller se promener dans la forêt pour se reconnecter à la nature, ramasser des déchets dans son quartier ou encore contacter les représentants politiques pour les inviter à agir. Et vous, que ferez-vous ?