Comment le Népal a-t-il lutté contre la déforestation ?

Et cette nouvelle gestion communautaire a largement porté ses fruits. La NASA a financé des recherches qui montrent qu’aujourd’hui le couvert forestier du pays a presque doublé. Ainsi la superficie des forêts est passée de 26 % à 45 % entre 1992 et 2016. La majeure partie de la croissance des arbres a eu lieu dans des villages de moyenne altitude dans les collines entre l’Himalaya et les plaines du Gange. “Après que les communautés ont commencé à gérer activement les forêts, les plantes ont repoussé principalement par régénération naturelle”, a affirmé Jefferson Fox, chercheur principal du projet Land Cover Land Use Change de la NASA et directeur adjoint de la recherche à l’East Center à Hawaï. Bien que des ressources soient encore extraites pour les besoins de la population mais aussi pour la vente, les groupes communautaires ont limité le pâturage et l’abattage des arbres, ainsi que les récoltes de bois de chauffage. Les membres de la communauté se sont également activement mobilisés en patrouilles pour assurer la sécurité de la forêt.

Cette gestion active et participative a permis aux arbres de repousser naturellement sur les collines. Mais la plantation d’arbres a été nécessaire dans les zones à basse altitude qui étaient largement dépourvues de végétation. Aujourd’hui, les forêts communautaires occupent près de 2,3 millions d’hectares, soit environ un tiers du couvert forestier du Népal. Elles sont gérées par plus de 22 000 groupes forestiers communautaires comprenant quelque 3 millions de familles.