Le Forum pour le Futur de l’Agriculture perturbé par une action de désobéissance civile: "Ce genre de foire au greenwashing est d’un cynisme sans nom”

Alors que la police fait signe aux renforts d’arriver, d’autres militants viennent enchaîner leurs vélos dans les marches. Leur but ? Perturber au maximum la tenue du Forum pour le Futur de l’Agriculteur (FFA), rendez-vous annuel de l’agrobusiness à Bruxelles. L’événement est organisé entre autres par Syngenta, le lobby européen des grands propriétaires terriens (ELO), Cargill et soutenu par des multinationales comme Pepsico, Nestlé et John Deere. “La grand-messe annuelle du lobbying et du greenwashing”, résume Damien, porte-parole du collectif, qui se montre également critique envers les associations et les institutions de défense de l’environnement impliquées. “Le futur de l’agriculture ne se décide pas avec les personnes qui tuent le monde paysan, mais avec les personnes qui nourrissent, qui prennent soin de nos écosystèmes et qui pratiquent déjà une agriculture qui est porteuse de solution”.

Deux commissaires européens figurent notamment parmi les intervenants prévus lors de l’événement. Une façon pour les organisateurs de “façonner un cadre légal européen qui garantit leur position privilégiée”, estiment les activistes. Selon l’agenda officiel, Frans Timmermans, Vice-président de la Commission, doit prononcer un discours lors de l’ouverture du Forum. La présence de Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l’environnement, est, elle aussi, annoncée, mais aucun détail sur sa venue n’est disponible via son agenda officiel.

”Un cynisme sans nom”

L’une des cibles des militants : Syngenta, dont le CEO préside également Croplife, le lobby des producteurs de pesticides et appelait en mai 2022 à l’abandon de l’agriculture biologique face à la menace d’une crise alimentaire mondiale. Selon les organisateurs de l’action de désobéissance civile, le géant de l’agrochimie “s’est farouchement opposé aux propositions européennes de réduction des pesticides”. Plus récemment, la campagne Stop pesticides a prouvé que Syngenta continuait à produire en Europe des pesticides interdits dans l’UE et les exportait dans des pays du Sud Global, où les populations et l’environnement en subissent les conséquences. ” Ça montre que ce n’est pas tant la sauvegarde de l’environnement et de l’agriculture qui les intéresse, mais bien la sauvegarde de leur position dominante dans un système alimentaire qui est problématique parce qu’il amène la destruction de la nature”, estime Damien. “Qu’ils osent encore organiser ce genre de foire au greenwashing est d’un cynisme sans nom”, dénoncent les organisateurs.

Demonstrators pictured during a protest action of the collective 'No future for the agro-industry' in the framework of the Forum for the Future of Agriculture (FFA), in Brussels, on Tuesday 28 March 2023. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Les solutions mises en avant par les organisateurs du FFA sont également critiquées. “Plutôt que d’adhérer au discours scientifique qui alerte sur l’impact des pesticides sur notre santé et la biodiversité, les organisateurs du FFA proposent des pistes pour une agriculture soi-disant 'durable' qui sont depuis longtemps critiquées par la société civile et les mouvements paysans”, note le communiqué. “Les solutions mises en valeur dans le programme du forum permettent par ailleurs aux entreprises de compenser leurs émissions de carbone”.

Engagements du FFA

Des actions similaires avaient déjà eu lieu lors des éditions précédentes. Les organisateurs du FFA ont quant à eux publié ce mardi un appel à l’action en faveur de l’environnement. “Les engagements que nous avons définis aujourd’hui dans notre Appel à l’action nous mettent tous au défi de prendre ces mesures et d’autres mesures nécessaires pour garantir que le système alimentaire et agricole se transforme pour devenir plus résilient, durable et positif pour le climat et la nature, tout en restant productif pour répondre aux besoins d’une population croissante”, déclare Janez Potočnik, président du Forum pour l’avenir de l’agriculture, dans un communiqué du FFA. “Nous devons agir maintenant si nous voulons avoir une chance de réparer demain”.