"L'idée a été de créer un insectarium wallon, désormais reconnu comme musée et attraction touristique. En plus de l'espace muséal, le nouveau conservatoire entomologique dispose de 6 millions d'insectes naturalisés. C'est la structure la plus importante, en francophonie belge, entièrement dédiée aux insectes", a expliqué le professeur d'entomologie Frédéric Francis, doyen de la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux/Université de Liège et président de la structure waremmienne Hexapoda.

L'insectarium Hexapoda de Waremme sextuple sa capacité et se dote d'un conservatoire ©BELGA

Créé en 2010, l'insectarium Hexapoda travaille avec le laboratoire d'entomologie fonctionnelle et évolutive de Gembloux Agro-Bio Tech et est l'un des acteurs de l'Embarcadère du Savoir et du pôle muséal de l'Université de Liège.

Cet espace didactique propose la découverte des hexapodes, dont les insectes, à travers une exposition permanente et un jardin extérieur aménagé. Des expositions temporaires, ateliers thématiques et animations diverses y sont également organisés.

Lors de travaux réalisés de 2018 à 2023, le musée a sextuplé sa capacité, couvrant à présent 650 mètres carrés. Le public peut y découvrir une soixantaine d'espèces vivantes, 170 panneaux didactiques, une quinzaine de modules interactifs et des espaces immersifs.

Les collections du nouveau conservatoire sont complétées par des espèces naturalisées fournies par des étudiants, des chercheurs, des collaborateurs scientifiques de l'ULiège ou encore via des dons de collectionneurs passionnés. "Ceci nous permet de collaborer avec des insectariums du monde entier, comme ceux de Montréal ou de Madagascar, et de développer des projets en coopération au développement, notamment avec la République démocratique du Congo", conclut Frédéric Francis.