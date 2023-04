La recharge des nappes wallonnes “dans la gamme des années sèche précédentes”

”On se situe largement au-dessus des quantités de précipitations moyennes habituelles pour un mois de mars”, déclarent-ils, notant que l’indice “sécheresse” de l’IRM est actuellement proche voire au-dessus de la normale. Les pluies de mars ont permis de revenir à une situation confortable en ce qui concerne les débits des cours d’eau navigables et non-navigables, qui se situent à des niveaux plus hauts que ces dernières années à la même époque, ainsi que pour les barrages et réservoirs, dont les réserves sont reconstituées.

En ce qui concerne les eaux souterraines, la Cellule d’expertise constate une remontée des niveaux sur une grande partie des masses d’eau à la suite des précipitations de mars. “Cependant, les nappes plus profondes ou captives ne montrent pas ces remontées significatives”, précise-t-elle toutefois. “La recharge 2022-2023 est donc correcte globalement, dans la gamme des années sèche précédentes, mais pas exceptionnelle. Sans être défavorable, la situation ne doit donc pas inciter au gaspillage et il convient de toujours consommer l’eau de distribution de façon raisonnée en prévision d’un été potentiellement sec”.

Le Centre régional de crise de Wallonie poursuivra un monitoring constant de la situation et convoquera la cellule d’expertise afin de réaliser un nouveau point sur la situation le 26 avril 2023.