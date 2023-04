”Sauvons les abeilles et les agriculteurs” : la Commission européenne renvoie la balle aux États membres et au Parlement

Après deux ans de campagne à travers l’Europe et un peu plus d’un million de signatures, il s’agit de la septième initiative du genre à passer le cap, la Commission européenne étant tenue d’y répondre. C’est désormais chose faite, mais dans la discrétion. Dans une réponse présentée par voie de communiqué, la Commission “se félicite de l’initiative et reconnaît l’importance de l’ICE, en particulier au regard des défis croissants que constituent les crises interdépendantes du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité pour l’agriculture et la sécurité alimentaire de l’Europe”.

Mettre en œuvre ce qui est proposé

Mais plutôt que de proposer de nouveaux textes législatifs, la Commission invite le Parlement européen et le Conseil à convenir rapidement d’accords ambitieux sur les propositions législatives déjà avancées. Elle rappelle par ailleurs ses actions dans le cadre du Green Deal visant à garantir la durabilité des systèmes alimentaires, qui comprennent notamment : la stratégie “Farm to Fork” et la stratégie en faveur de la biodiversité, la loi sur la restauration de la nature, ou encore le règlement sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et la nouvelle politique agricole commune de l’UE pour la période 2023-2027. “Prises dans leur ensemble, les propositions et initiatives de la Commission constituent une réponse globale aux demandes formulées dans le cadre de l’ICE”, estime-t-elle. Une réponse que l’on peut qualifier de creuse.

“Les agriculteurs sont les premiers à subir les conséquences de sécheresses massives ou d’un manque de pollinisateurs”, rappelle Frans Timmermans, vice-président exécutif chargé du Green Deal, qui assure que la Commission aidera les agriculteurs à adopter des pratiques plus durables.

“Une Europe sans pollinisateurs est une Europe sans denrées alimentaires”, insiste Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche. “Plus d’un million de personnes dans le cadre de l’initiative citoyenne ont clairement indiqué que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons maintenir le niveau élevé d’ambition.”

Une réponse insatisfaisante

De leur côté, les organisateurs de l’ICE assurent que leur campagne est loin d’être terminée. “Nous encourageons l’implication des citoyens et des scientifiques concernés dans le processus jusqu’à ce que les objectifs soient atteints”, déclarent-ils, insistant sur l’urgence et l’importance de la réduction des pesticides. “Les effets négatifs et étendus des pesticides synthétiques sont de plus en plus évidents à mesure que des études sont publiées”, assurent les organisateurs, estimant que les propositions prudentes de l’UE sont très importantes et méritent plus d’ambition. “Au lieu de cela, une partie des politiciens du Parlement européen, ainsi que de nombreux États membres, préfèrent écouter le lobby des producteurs de pesticides et retarder le processus de prise de décision. De nombreux arguments fallacieux sont répétés à l’envi dans les discussions impliquant les décideurs politiques européens et nationaux.”

”Une ICE est plus qu’une simple signature avec des données personnelles, c’est une implication active dans le processus. Nous suivrons l’évolution de la situation politique, nous démentirons les fausses déclarations et nous encouragerons les citoyens à contacter leurs responsables politiques nationaux et européens pour montrer leur implication à chaque étape “, conclut Martin Dermine, principal représentant des citoyens de cette ICE et directeur de l’ONG Pesticide Action Network Europe. “Notre avenir et celui de nos enfants et petits-enfants doivent prévaloir sur les profits de l’agro-industrie”.