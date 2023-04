Les images impressionnantes d'une tempête de verglas qui a figé Montréal sous la glace

La moitié de la ville sans électricité, toutes les écoles fermées et des rues jonchées d'arbres: les dégâts matériels étaient considérables jeudi à Montréal, particulièrement frappé par la tempête de glace qui s'est abattue la veille sur l'est du Canada. "Montréal est dévastée" mais la situation est "sous contrôle", a estimé le ministre québécois de l'Economie et de l'Energie, Pierre Fitzgibbon, lors d'un point presse jeudi, alors que les alertes aux pluies verglaçantes ont été levées.