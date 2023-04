Sous la pluie, les grandes capitales se transforment : “À Londres, ils font ce que nous avons fait en 1990”

À lire aussi

Face à cette problématique, qui endommage les habitations et pollue les cours d’eau, les grandes villes européennes n’ont plus le choix : elles doivent s’adapter. Mais quelle stratégie adopter ? Début mars, des dizaines d’experts en la matière se sont réunis à Bruxelles pour se saisir de la question à l’occasion d’une conférence sur la gestion de l’eau organisée par Canal It Up et le BRAL. L’occasion de réaliser un tour d’horizon des différentes visions et solutions mises en place à Londres, Copenhague et Bruxelles.

Un “Super Sewer” à Londres

Dans la capitale anglaise, c’est en souterrain que le gros de l’action se passe : depuis plusieurs années, l’entreprise Tideway construit un immense tunnel de 7 mètres de large et de 25 kilomètres de long, à 66 mètres de profondeur sous la ville jusqu'aux stations d'épuration. Celui-ci a pour vocation de décharger les anciens égouts victoriens. L’âge de ces derniers n’est pas le nœud du problème : c’est la croissance de la population londonienne qui l’est. Avec près de 9 millions d’habitants, les égouts de la ville n’arrivent plus à suivre et débordent 50 à 60 fois par an, déversant les eaux usées directement dans la Tamise et provoquant une forte pollution.

Marquée par l’épisode de la “Grande Puanteur” de 1858 et voulant à tout prix éviter un nouvel incident de ce type, la Ville de Londres a étudié différentes pistes dès 1991. L’élargissement des tunnels existants a été jugé impossible en raison de la complexité du réseau ; la mise en place d’un Système de Gestion Durable des Eaux Pluviales demandait un budget trop important pour la modernisation des infrastructures et habitations, tandis que la création d’un nouveau système d’égouttage afin de séparer les eaux de pluie et les eaux usées semblait compliquée et hors de prix.

“Il était inapproprié de ne rien faire et, en 2007, le gouvernement britannique a conclu que le tunnel Thames Tideway était la solution privilégiée “, explique Samantha Freelove, Legacy&Sustainability Manager chez Tideway. Il a fallu attendre 2016 pour que les travaux du projet puissent commencer. “Dans une douzaine de mois, nous procéderons aux essais et à la mise en service. Et Londres commencera à profiter des avantages du Tideway Tunnel. En 2025, nous passerons le relais à Thames Water”, explique-t-elle.

Le trajet du Thames Tideway Tunnel, qui parcourt 25 kilomètres sous la ville de Londres. ©Thames Tideway

Le projet estimé 4,9 milliards d’euros, financé par une combinaison de fonds publics et privés, devait également prendre en compte une dernière contrainte : le changement climatique. “Nous pensons que notre tunnel sera adapté et résilient aux prévisions climatiques futures et qu’il a été dimensionné de manière appropriée et adéquate pour supporter l’impact supplémentaire de pluies plus nombreuses et plus fréquentes”, assure Samantha Freelove.

Des zones tampons à Copenhague

Au Danemark, c’est en surface que la majorité des travaux ont lieu avec l’implémentation progressive du “Cloudburst Management Plan” de Copenhague. La stratégie retenue repose principalement sur la création d’espaces verts et de zones pour retenir l’eau en surface et ainsi soulager le réseau d’égouts souterrain, ce qui semble totalement à l’opposé de celles de Londres. “C’est un drôle de contraste”, reconnaît Lykke Leonardsen, Head Director Resilient and Sustainable City Solutions à la ville de Copenhague, qui précise que des chantiers souterrains ont déjà été réalisés par le passé lors de travaux pour rendre la baignade possible dans le port de la ville. “À Londres, ils font donc essentiellement ce que nous avons fait dans les années 1990”, note-t-elle.

En juillet 2011, la capitale danoise a été frappée par un violent orage, qualifié d’événement arrivant une fois par millénaire. Plus de 150 mm de précipitations en moins de deux heures se sont abattues sur la ville, provoquant de nombreux dégâts, estimés à plus d’un milliard d’euros. Un véritable “game changer” pour la ville, explique Lykke Leonardsen : “Nous avions déjà la vision, du moins dans ses grandes lignes, de notre plan d’adaptation. Mais il est devenu plus courant d’en parler après cet orage. Je pense que davantage de personnes ont adhéré à la vision parce que tout d’un coup, les gens ont pu voir qu’il fallait faire quelque chose et partager une stratégie commune”.

Les calculs réalisés par la capitale danoise montraient que, contrairement à Londres, étendre le réseau d’égouts de la ville aurait représenté un coût trop important et causé trop de perturbations. “Par contre, travailler à la création de structures en surface était moins cher, plus flexible et créait aussi d’autres bénéfices pour les citoyens de la ville”, note Lykke Leonardsen, qui précise que les espaces ont été créés pour être multifonctionnels.

Créations de routes vertes et de jardins publics pour gérer l’eau localement ou de parcs permettant de stocker de grandes quantités d’eau… Au total, 350 projets individuels seront créés dans la ville au cours des 20 à 30 prochaines années, pour un coût estimé à 1,6 milliard d’euros. “Il continuera certainement à évoluer. Pour beaucoup de raisons, dont le changement climatique. Le développement de la ville est aussi un élément clé”, assure notre interlocutrice.

Et à Bruxelles ?

Et à Bruxelles ? Chaque année, des millions de mètres cubes d’eau non traités sont déversés dans la Senne et le canal, le système d’égouts actuel ne pouvant gérer le flux d’eaux usées et d’eaux de pluie en cas de précipitations. Une situation dénoncée par le passé par Canal It Up et plusieurs autres associations, qui ont déjà interpellé à plusieurs reprises le ministre bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), ce propos.

Le Plan de Gestion d’Eau 2022-2027, qui devrait finalement être adopté en juin 2023, veut apporter une réponse à cette problématique ainsi qu’à l’augmentation des événements météorologiques extrêmes due aux changements climatiques. “On espère qu’avec la mise en place de ces politiques, on puisse préparer vraiment la ville à ce qui arrive”, confie Alice Thienpont, cheffe du service Eau de Bruxelles environnement.

La capitale belge prévoit d’adopter des mesures tant en souterrain, en créant de nouveaux bassins d’orage, qu’en surface via le développement de techniques basées sur la nature, comme à Copenhague, appelées Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP). Pour cela, Bruxelles Environnement essaye de responsabiliser les citoyens et les communes. “Pour le moment, ce qu’on fait, c’est beaucoup de soutien et d’encouragement via des formations et des subventions aux communes parce qu’elles gèrent beaucoup de voiries communales, une grande partie de l’espace bruxellois”, poursuit l’experte. “Il y a aussi la volonté d’aller vers les particuliers et les entreprises pour que chacun puisse agir à son niveau, sur sa parcelle.”

Une vision à long terme complémentaire aux projets de création de nouveaux bassins d’orage prévus par le Plan de Gestion d’Eau, qui permettra de compenser l’imperméabilisation de Bruxelles et donc, de limiter les déversements d’orages dans le canal et d’éviter les inondations. “On pense vraiment que les deux sont complémentaires. À Bruxelles l’idée est vraiment de jouer sur ses deux tableaux et d’avoir des solutions multiples et vraiment adaptées aux différentes parties de la ville”, conclut-elle.

À Paris, gestion d’eau olympique

Dans moins de 500 jours, la capitale française accueillera pour sa part les Jeux Olympiques 2024. D’ici là, la propreté de la Seine doit atteindre des niveaux assez bons pour que certaines épreuves de nage puissent s’y dérouler. Un ultimatum de taille : aucun plan B n’a été prévu pour la ville. Pour respecter les délais, des travaux colossaux ont été réalisés, dont le coût est estimé à 1,4 milliard d’euros. Ceux-ci intègrent la création d’un bassin d’orage de 50 000 m3 sous la Place Marie Curie. Selon Anita Ravlic, de la Ville de Paris, les objectifs devraient être atteints et la Seine assez saine pour que les athlètes s’y trempent. À condition qu’il n’y ait pas d’importants orages, de trop fortes précipitations pouvant polluer le cours d’eau et mettre en péril la tenue des épreuves.