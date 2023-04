“C’est la question que l’on se pose toujours”: menacé par le changement climatique, le parc national du Yosemite se transforme

Quelques kilomètres plus loin, à Glacier Point, l’un des points de vue emblématiques du parc situé à un près de 1 000 m d’altitude de plus, la brume grisâtre se dégage. Mais une imposante colonne de fumée rappelle aux visiteurs que la saison des feux de forêt n’a pas encore touché à sa fin en Californie. Celle-ci émane du Red Fire, déclenché par la foudre deux mois plus tôt, le 4 août 2022. (NdlR ; il sera finalement considéré comme totalement éteint fin octobre, après avoir brûlé une surface équivalente à plus de 34 km²).

Yosemite, vue depuis Glacier Point

Quelques semaines plus tôt, ce sont les célèbres séquoias géants de Mariposa Grove qui étaient menacés par les flammes du Washburn Fire. “C’était intéressant parce que c’est la première fois que le changement climatique était identifié comme un facteur aussi important par rapport à l’état des arbres “, se rappelle Scott Gediman. Dans l’ouest des États-Unis, comme dans d’autres parties du monde, le constat est sans appel : la fréquence, la durée et l’intensité de ces “mégafeux” ont augmenté, conséquence directe du changement climatique. De quoi augmenter la charge de travail et compliquer la tâche des rangers et des pompiers du Yosemite.

Gestion controversée des incendies

Alors que ranger nous invite à monter dans son pick-up pour parcourir le parc, notre attention est attirée par les nombreux troncs d’arbres qui longent les routes, disposés en tas. “Ce sont des ‘burn piles’, lance notre interlocuteur au volant. On fait ces tas au printemps pour les brûlages. Mais nous avons été tellement occupés que nous n’avons pas su les brûler à temps. Maintenant, nous devons attendre jusqu’à l’automne”.

Les "burn piles" du Yosemite

Il poursuit et nous explique que la gestion des incendies au sein du parc national repose en grande partie sur deux techniques : l’éclaircissement, qui consiste à abattre des arbres pour réduire la densité des forêts, et les brûlages dirigés, des incendies volontaires planifiés. “Les Amérindiens qui ont vécu ici pendant 5 000 à 6000 ans faisaient des brûlages dirigés l’été. Nous avions arrêté pendant des centaines d’années, mais avons recommencé il y a environ 50 ans”. Selon lui, c’est cette pratique qui a permis de sauver les séquoias géants de Mariposa Grove, vieux de plusieurs siècles, l’été dernier. “Si nous n’avions pas fait de brûlage dirigé, tout aurait été perdu.”

La pratique est pourtant loin de faire l’unanimité. L’année dernière, une association de l’environnement a intenté une action en justice contre le parc et ses projets d’abattages d’arbres. Elle estimait que le Yosemite avait violé la loi sur la politique environnementale nationale et que le parc n’avait pas respecté sa mission et son objectif, à savoir conserver le paysage de manière à le laisser “intact pour le plaisir des générations futures”.

“Quand on coupe ces arbres, la plupart ne sont pas récupérables. Vous savez, ce n’est pas du bois de construction”, se défend le porte-parole du parc, ajoutant que le bois est ensuite envoyé à des usines de transformation qui le transforme en copeaux de bois ou les utilise pour l’énergie.

Un épais brouillard recouvre la vallée du Yosemite à cause des incendies. ©Aurélie Demesse

S’adapter face aux changements

Outre ces incendies, ce sont tous les événements météorologiques extrêmes qui se multiplient. “Ces derniers hivers, nous n’avons pas eu beaucoup de neige”, déplore Scott Gediman. Peu à peu, le climat du parc se réchauffe : selon les prévisions, les températures moyennes dans le parc pourraient augmenter de plusieurs degrés entre 2000 et 2100, deux fois plus rapidement que dans le reste des États-Unis. Le nombre de jours avec une température au-dessus de 32 °C devrait quant à lui quadrupler, passant de 12 en 2016 à 48 en 2100.

Ces changements affectent aussi la faune et la flore. Stressés par la sécheresse et en manque d’eau, les arbres ont aussi plus de difficultés à combattre les attaques de certains insectes. C’est une conséquence directe de la sécheresse. C’est tout l’écosystème du parc qui s’adapte, insiste Scott Gediman. “Certains animaux, comme les pikas – de petits rongeurs -, aiment le temps plus frais”, ajoute-t-il. Les températures plus élevées les poussent donc à se déplacer en plus haute altitude. “Ce ne sont pas des choses visuelles énormes avec la faune et la flore, mais ça nous affecte.”

Pour mieux s’adapter au défi climatique, les infrastructures du parc sont également en pleine transformation. Il arrête son pick-up devant l’entrée d’un chemin, à droite de la route. “C’est le plus grand camping du parc, mais il est fermé parce qu’il est en travaux”. Grâce à un budget de plusieurs millions de dollars alloué via le Great American Outdoor Act, le chantier a pu débuter pour moderniser les installations. “Il y avait des toilettes qui dataient des années 1930”, lance Scott Gediman. En toile de fond, c’est le changement climatique qui guide ces changements. “À chaque gros projet que nous lançons, c’est un facteur important”, confie notre interlocuteur. “Nous nous éloignons de plus en plus de la rivière et nous tenons compte des périodes de sécheresses. Nous essayons d’avoir une utilisation plus efficace de l’eau et de beaucoup de choses de ce genre”.

Scott Gediman, ranger et porte-parole du parc national du Yosemite observe les touristes devant Tunnel View, célèbre endroit du parc malheureusement enfumé à cause des incendies. ©Aurélie Demesse

Des intérêts multiples

De retour dans son bureau, Scott Gediman nous montre la salle de réunion des rangers. Gravée sur un panneau en bois, une question surplombe la salle de réunion des gardes forestiers : “Est-ce dans le meilleur intérêt du parc ?”. “C’est la question que l’on se pose toujours pendant les réunions”, lance le ranger. “Nous essayons de préserver le parc – ce qui est notre mission principale – et de permettre aux visiteurs d’en profiter”.

Mais les rangers n’ont pas les pleins pouvoirs. Comme dans la plupart des parcs nationaux américains, c’est une concession privée qui gère toutes les infrastructures touristiques implantées à l’intérieur du parc : boutiques souvenirs, petit supermarché, hôtels, etc. “Notre concession a annoncé qu’ils ne vendraient plus de bouteilles d’eau à usage unique d’ici la fin de l’année, assure-t-il. Je suppose qu’ils gagnent beaucoup d’argent grâce aux bouteilles en plastique, donc j’applaudis le fait qu’ils aient pris cette décision”.

Quelques années plus tôt, la concession s’était inspirée d’un programme “zéro décharge” mis sur pied par le constructeur automobile Subaru. “Ils avaient été en mesure de réduire une grande partie de leurs déchets, alors ils ont voulu prendre ces concepts et les apporter aux parcs nationaux. Nous avons donc mis en place un programme pilote ici”, détaille Scott Gediman. “Il s’agissait de choses comme la mise en place de bacs de compostage, l’encouragement au recyclage et à apporter moins d’emballages dans le parc.” Des concepts qui sont restés après l’arrêt du programme.

Un système de navette gratuite a également été mis en place dans la vallée afin d’encourager les visiteurs à se passer de leurs voitures. Des bus (hybrides ou électriques) circulent dans le parc et desservent une vingtaine d’arrêts entre 7 heures et 22 heures. Les installations du parc sont quant à elles toutes alimentées par de l’énergie produite à partir d’une combinaison d’énergie nucléaire, de gaz naturel et de sources renouvelables, notamment des installations éoliennes, géothermiques, de biomasse, solaires et hydroélectriques. “Nous essayons de montrer l’exemple en termes de durabilité et de changement climatique, mais c’est dur, car nous ne contrôlons pas ce qui se passe en dehors du parc”, ajoute Scott Gediman, malgré tout optimiste. “Nous allons continuer à gérer le parc. Nous ferons toutes les adaptations possibles.”