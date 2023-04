”Les écoptimistes, ce sont d’abord des éco-actifs”

Son premier déclic est venu à la lecture d’une revue sur le nettoyage naturel de sa maison. Cet “éveil”, comme elle le nomme, a lieu en 2015. “J’ai compris avec cette revue que j’étais en train de détruire l’environnement dans lequel je vivais”, explique-t-elle. Elle commence à s’intéresser aux cosmétiques puis à l’alimentation et, enfin, “à la mère des batailles : le climat." Ce n’est que quelques années plus tard, après un master en sciences de l’environnement et un livre sur la pollution plastique, que l’éco-anxiété s’est installée. “Je ne la définis pas tant comme une maladie mais plutôt un sentiment de détresse lié au déraillement climatique et plus largement à la destruction de la planète et de ses habitants”, commente Dorothée Moisan.

Face à une foule d’informations anxiogènes, amplifiée par la crise du coronavirus et la guerre en Ukraine, la journaliste décide d’agir. “Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas rester à déprimer dans mon canapé”, assure-t-elle. Pour changer sa façon de voir les choses, elle choisit d’aller à la rencontre de personnes qui étaient parvenues à réussir là où elle échouait, c’est-à-dire : garder la pêche et dépasser leur éco-anxiété. Au rang de ces fameux écoptimistes, on retrouve l’humoriste Guillaume Meurice, la glaciologue Heïdi Sevestre, l’ingénieur Corentin de Chatelperron ou encore le père de famille Guillermo Fernandez. À travers leur portrait, Dorothée Moisan a cherché (et trouvé) des remèdes à son propre sentiment d’éco-anxiété, qu’elle a choisi de partager.

Quels étaient vos critères pour dénicher des écoptimistes ?

Je voulais vraiment qu’ils puissent avoir une certaine légèreté et qu’ils gardent le sourire. Il y a des gens exceptionnels qui sont très conscients de la crise écologique et qui sont dans l’action, mais à qui tout ça a donné une gravité extrêmement importante. Moi-même, j’avais cette gravité dans ma pratique du journalisme. Donc justement, je recherchais des personnes qui étaient tout aussi sérieuses, mais qui parvenaient quand même à se marrer. Il fallait que je sente, en allant voir ces personnes, qu’elles me faisaient du bien et étaient inspirantes. Je voulais que ce soit communicatif. Qu’en lisant ce livre, on se dise que même s’ils savent et que parfois, ils ont un coup de mou, ils sont inspirants et ont quand même une énergie à revendre.

Comment avez-vous sélectionné ces neuf personnes ?

Le premier, ça a été Franck Courchamp (NdlR ; écologue et chercheur au CNRS). Je l’appelais pour autre chose et en discutant, je lui ai parlé de mon projet. Tout en lui expliquant ce que je voulais faire, je lui ai dit “mais au fait Franck, avec tout ce que vous faites, votre travail sur l’écologie, la biologie, la sixième extinction des espèces… Ça ne doit quand même pas être drôle tous les jours quoi.” Et il m’a dit qu’il s’amusait 95 % du temps. Je l’ai mis dans le bouquin parce que ça m’a vraiment marqué. Et là, je me suis dit, ça y est, j’ai mon premier spécimen. Je ne savais pas trop moi-même qui je cherchais et je réalisais que je connaissais un scientifique qui avait toutes les raisons de se pendre et qui était l’une des personnes les plus enthousiastes que je connaisse. Franck a donc été le premier et ça m’a permis de me donner une idée du type de personne que je recherchais.

Ce n’était pas trop difficile de trouver les autres ?

Au début, ça paraissait un peu dur et je me suis dit que je n’allais pas en trouver. Et puis, en fait, quand on commence, il y en a d’autres qui viennent : en écoutant la radio, en lisant des livres, en parlant à des copains ou à des gens qui travaillent dans l’écologie, etc. J’ai même regretté de ne pas avoir de restaurateur ou restauratrice, de vigneron ou vigneronne… Mais, à un moment, il faut s’arrêter, car je voulais de la place pour chacune de ces personnalités et qu’on rentre dans leur univers.

,Qu’avez-vous personnellement retiré de ces rencontres ?

Les deux points importants que j’ai retenus, ce sont l’action et le lien. Les écoptimistes, ce sont d’abord des éco-actifs. Il y a une phrase bête, mais quelque part rassurante : agir rend heureux. Et, à l’inverse, ne pas agir rend anxieux. Ça ne veut pas dire qu’ils sont toujours dans l’action mais elle est essentielle à leur joie. Après, ils ont chacun leur petite astuce : Gilles Clément met les mains dans la terre, Guillaume Meurice qui va être dans le rire, Louise Arrivée dans l’engagement militant… Chacun a une action particulière ou des petites astuces.

Est-ce qu’écrire ce livre et rencontrer ces personnes inspirantes vous a-t-il permis de devenir vous-même une écoptimiste ?

Pas à 100 %, mais je pense que je ne serai jamais à 100 %. Je sais que je vais avoir des rechutes : tous les jours, il y a un moment de la journée où mon moral est écorné par une nouvelle que je vais entendre ou lire. Mais je pense que ça m’a donné les outils. Depuis que je les ai rencontrés, j’ai vraiment l’impression d’avoir une petite boîte à outils en ma possession. Maintenant, je connais les manières de dépasser ou de contourner cette écoanxiété. Le fait d’être armée à nouveau, ça me redonne un pouvoir peut être petit, mais essentiel. Ça me remet en capacité d’agir et me redonne l’énergie et la pêche.

-- > ★ ★ ★ Les Ecoptimistes. Remèdes à l’éco-anxiété | Dorothée Moisan | Seuil | 192 PP., 13,50 €