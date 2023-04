Infrabel, toujours en quête d’une alternative aux herbicides: "L’idée est d’élaborer des bioherbicides…"

”La dérogation actuelle est valable jusqu’à la fin du mois de juin 2023 en Région wallonne”, affirme Emmanuel Verbrugghen, chargé de communication au cabinet de la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo). Pour la Région de Bruxelles-Capitale, la dérogation actuelle court jusqu’au 18 mai 2023. Les dossiers de reconduction sont une fois de plus à l’instruction. Et il semble peu probable qu’une solution alternative aux herbicides chimiques, techniquement et économiquement réaliste, se dégage d’ici là.

Un projet mis sur pause

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire a néanmoins réduit son recours à ces substances. “Le plan d’action de réduction 2019-2023 s’est avéré efficace”, soutient Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel. Mais ce n’est pas encore suffisant. Le gestionnaire cherche à opérer une transition vers une méthode plus durable et tout aussi efficace que le glyphosate. En juin dernier, Infrabel croyait avoir trouvé une alternative lorsqu’elle présentait fièrement un prototype prometteur de train désherbeur à eau chaude. Quelques mois plus tard, l’heure est au désenchantement.

”Pour devenir performant, ce système nécessite des développements. Par exemple, un chauffage de l’eau reposant sur un carburant plus écologique que le fioul, un procédé permettant de réduire la consommation d’eau en ciblant mieux l’épandage et une manière d’augmenter la vitesse du train”, explique Frédéric Sacré. “Ces développements futurs représentent des coûts très importants et des moyens financiers dont nous ne disposons actuellement pas. Le concept n’est pas abandonné, mais mis sur pause”, ajoute-t-il.

Place à l’acide pélargonique

Pour l’heure, la solution miracle n’existe pas. Infrabel combine, aujourd’hui, différentes techniques chimiques et mécaniques pour désherber l’ensemble de son réseau. “Généraliser le recours à des techniques mécaniques ne serait pas soutenable financièrement, mais ça aurait surtout un impact sur la régularité des trains. Le trafic devrait être adapté pour la sécurité du personnel. Les espoirs reposent sur l’acide pélargonique, mais ses effets sont actuellement insuffisants”, détaille Frédéric Sacré.

L’acide pélargonique n’est pas une molécule naturelle. Il est obtenu par synthèse. “L’acide pélargonique agit par contact, c’est-à-dire qu’il agit localement et ne pénètre pas à l’intérieur de la plante”, éclaire Marie-Laure Fauconnier, professeure et cheffe du laboratoire de chimie des molécules naturelles à l’Agro-Bio Tech de Gembloux. “Cela veut dire que si la racine est encore suffisamment en forme, la plante qui a été détruite peut repousser. Ça ne détruit pas non plus les graines présentes dans le sol.”

Moins efficace, mais moins risqué

L’acide pélargonique est faiblement toxique pour les utilisateurs. En revanche, des risques subsistent pour l’environnement. “Il existe des risques pour les organismes non-cibles puisque c’est une molécule qui peut se retrouver dans l’eau, mais elle est peu persistante. C’est également légèrement toxique pour les insectes pollinisateurs. Il est recommandé de ne pas l’utiliser en période de floraison.”

Le glyphosate reste donc indétrônable en termes d’efficacité, selon la professeure. “Le glyphosate va rentrer dans la plante. Il va non seulement détruire la partie visible, mais il va aller jusqu’à la racine. La plante ne va pas repousser. L’acide pélargonique va pour sa part uniquement détruire la partie aérienne, mais il présente moins de risques pour la santé humaine et l’environnement.”

Les huiles essentielles sont convoitées

Pour trouver la solution idéale, Infrabel collabore avec des universités belges. “L’idée est d’élaborer des bioherbicides. Ces substances pourraient être utilisées seules ou en combinaison avec l’acide pélargonique”, poursuit le porte-parole d’Infrabel. Ce que confirme notre experte. Un mélange d’huiles essentielles pourrait faire partie de l’équation. “La start-up gembloutoise APEO développe des produits qui pourraient concurrencer l’acide pélargonique avec, à ce qu’on dit, une efficacité légèrement meilleure en termes de pénétration. Ils arriveront bientôt sur le marché.”

Frédéric Sacré souligne, quant à lui, qu’il est toutefois trop tôt pour tirer des conclusions quant à un succès ou un échec de ces recherches.