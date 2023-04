Le golf cherche une solution pour survivre aux maladies

”Le plus gros défi pour les terrains de golf, ce sont les maladies. Deux maladies principalement. Les greenkeepers (personnes chargées de l’entretien des golfs, NdlR) ont besoin d’aide”, lance Valentine Godin, ingénieure et coresponsable d’un programme de recherche, avec Jean-Marc Dokier. Ce programme de recherche a été créé par l’association francophone belge de golf (AFGolf) pour trouver une solution structurelle. “Les golfs ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires depuis le 1er juin 2018. Ils dépensent des dizaines de milliers d’euros. Ils n’ont plus les mêmes ressources pour maintenir la qualité du gazon.”