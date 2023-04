Quelles sont les alternatives aux herbicides que les communes wallonnes mettent en place?

Voir la vie en vert

Toutes les communes ont recours aux techniques mécaniques. Mais pas seulement. À Chastre, par exemple, le service technique privilégie l’aménagement des zones à entretenir. “On s’adapte en semant du gazon. Dans les cimetières, on a tout enherbé”, indique Thierry Champagne, bourgmestre de la commune du Brabant wallon. À Ham-sur-Heure-Nalinnes et Ottignies-Louvain-la-Neuve, c’est la même chanson. “On fait appel à une entreprise de travail adapté pour désherber, le Relais de la Haute Sambre. Les travailleurs font comme dans le temps, avec une rasette. Mais on essaie de verduriser le plus possible”, rapporte Laurence Roulin-Durieux, échevine de l’Environnement de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes.

”On simplifie désormais l’entretien de nos ronds-points. On se tourne vers des plantes qui nécessitent peu d’entretien et on accroît la biodiversité par la même occasion. Les mentalités ont beaucoup changé. S’il y a des herbes qui poussent entre les pavés, ce n’est pas un problème”, explicite Philippe Delvaux, échevin de l’Environnement à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Le sel ? Une fausse bonne idée

Outre le désherbage mécanique et l’enherbement, la commune luxembourgeoise de Sainte-Ode a choisi de son côté de désherber les allées des cimetières avec du sel et de l’eau chaude. “C’est une recette de grand-mère. On dissout les packs de sel de déneigement dans de l’eau chaude et on vide le mélange dans les allées pour faire crever les mauvaises herbes. C’est connu et reconnu”, s’enthousiasme Christophe Thiry, l’échevin des Travaux.

Une mauvaise idée, selon la professeure Marie-Laure Fauconnier. “En utilisant du sel, on va contaminer le sol. Il va devenir impropre à toute culture. On ne pourra plus planter à cet endroit, et le sel peut aller jusque dans la nappe phréatique. Ce n’est pas trop grave pour une allée de cimetière, mais il ne faut absolument pas envisager ça plus massivement. Il faut s’habituer à vivre dans un environnement où il y a des plantes. Un sol complètement nu, ça n’existe pas.”