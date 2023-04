L’Europe bannit les produits issus de la déforestation

Le texte doit encore prochainement être approuvé formellement par le Conseil, l’institution qui représente les États membres. Le règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’UE.

Loi pionnière

À travers cette législation pionnière, l’Union mène la charge contre la déforestation et la dégradation des forêts. Essentiellement provoquée par l’extension des terres agricoles, la déforestation, plus intense dans les régions tropicales et subtropicales, contribue au réchauffement climatique. Le Giec a calculé que près de 11 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues à la sylviculture et à la déforestation ; 12 % sont directement imputables à la production agricole. La déforestation participe aussi à la dégradation de la biodiversité. Il y a urgence à agir : selon le Programme alimentaire mondial, entre 1990 et 2000, quelque 420 millions d’hectares de forêts – une surface plus grande que celle du territoire de l’UE – ont disparu de la surface de la Terre.

L’Europe a sa part de responsabilité dans ce phénomène. La consommation européenne est responsable d’environ 10 % du déboisement. D’où ce règlement qui bannit du marché européen les produits issus de la déforestation.

Le Parlement a obtenu d’élargir la liste des produits visés

Sont visés : le bétail (et donc la viande et le cuir), le cacao (et le chocolat à partir duquel il est produit), le café, l’huile de palme et certains de ses dérivés, le soja et le bois (et les meubles dans lequel ils sont construits). Dans les négociations préliminaires avec les États membres, le Parlement européen a insisté, et obtenu d’ajouter le caoutchouc, le charbon, les produits en papier imprimés et des dérivés de l’huile de palme à la liste initialement proposée par la Commission européenne, en 2021.

Une fois le règlement d’application, les entreprises ne pourront vendre des produits importés dans l’UE qu’après avoir présenté une déclaration qu’ils ne proviennent pas d’une terre déboisée ou n’ont pas causé la dégradation d’une forêt après le 31 décembre 2020. Les fournisseurs doivent également vérifier que les produits respectent la logique du pays de production y compris les droits humains et ceux des populations autochtones. Ce n’est pas le point le plus fort de la législation, vu le peu cas que font certains pays de ces droits.

Dans les 18 mois qui suivront l’entrée en vigueur de la législation, la Commission dressera une liste des pays ou des régions en fonction du risque les produits qu’ils exportent soient issus de la déforestation. Le pourcentage de fournisseurs contrôleurs (9 %, 3 %, 1 %) dépendra de ce risque. L’amende maximale en cas de non-respect du règlement représentera au moins 4 % du chiffre annuel de l’entreprise prise en défaut.