”J’ai mes gants, mes pinces” : les citoyens à l’assaut des déchets

Ce dimanche 23 avril, c’est du côté de la place Sainte-Catherine que le rendez-vous est donné aux participants qui arpenteront le quartier pour cette opération, de ramassage. Si la marche organisée il y a trois ans avait réussi à rassembler plus de 300 personnes, cette édition s’annonce d’une plus petite ampleur. “Il y aura quelques personnalités qui seront présentes. La Ville de Bruxelles et Bruxelles propreté seront là aussi”, détaille l’organisateur.

Ramasser et recycler

François Coune, connu sur les réseaux sous le pseudo de “Livraison de mots”, fait partie des influenceurs invités. “C’est parti d’une anecdote assez importante, il y a 4 ans. Je me baladais autour du Palais de Justice, à Bruxelles, et j’ai été choqué de la crasse qu’il y avait”, se souvient ce Liégeois de 27 ans. Révolté par le nombre de déchets abandonnés, l’influenceur pousse un coup de gueule sur ses réseaux et invite ses abonnés à se joindre à lui pour aller ramasser les déchets près de la place Poelaert. Même si son nombre d’abonnés est plus faible à l’époque, son audience a réagi et la vidéo est arrivée jusqu’aux oreilles de Maël Gerday. “C’est comme ça que Maël m’a proposé de participer au grand clean walk qu’il faisait, j’ai dit oui et puis j’ai trouvé l’événement sympa, même si au fond, on sait tous qu’il ne devrait pas exister.”

Ce dimanche, François participera donc pour la troisième fois au ramassage. “C’est une manière pour moi de contribuer à ce que notre monde aille mieux”, confie le jeune homme, qui précise réellement mettre la main à la pâte. “On n’est pas là pour rencontrer des gens qui nous suivent. J’ai mes gants, mes pinces !”, lance-t-il en souriant. “Je cherche juste à montrer que ça existe, que Maël et son équipe font un travail de dingue et que c’est bien de voir que des jeunes veulent y aller”.

Pour avoir un impact encore plus grand, Clean Walkers a noué un partenariat avec Puri Fungi, une start up bruxelloise qui dépollue les mégots et les transforme en cendriers urbains. Lors de l’édition 2021, 65 000 mégots avaient été ramassés.

Action Clean Walkers Belgique organisée en 2021. ©D.R. / Clean Walkers Belgique

Ces dernières années, les initiatives similaires se multiplient. Le début du printemps rime chaque année avec l’opération Grand Nettoyage de BeWaPP en Wallonie. Cette année, la commune de Scharbeek a lancé de con côté le “#1030CleanUpChallenge” : un grand jeu à ciel ouvert organisé par le service Propreté et Espaces Verts de la commune. En téléchargeant l’application créée pour l’occasion, les participants pourront choisir de rejoindre l’équipe de Juliet Bonhomme ou de Vidalex, deux influenceurs bruxellois. “L’application vous lancera alors des défis qu’il faudra réussir, avec preuve à l’appui ! Ainsi, chacun devra donner du meilleur de lui et se verra récompenser à la hauteur de son investissement”, précise le site de l’action. À la clé, des prix individuels et collectifs pour les plus motivés.

“Si cette aventure voit le jour, c’est parce que la propreté est un challenge quotidien, auquel chacun, agent communal et citoyen, peut apporter une solution. Le #1030CLEANUPCHALLENGE permet de rendre ce défi ludique et fédérateur”, précise la commune sur son site.