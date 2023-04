"Je pense que le mot 'éco-terrorisme' est souvent utilisé dans le mauvais contexte"

Après avoir “marché pour le climat” comme de nombreux jeunes, Bo Vanhoorickx, une militante belge de 17 ans, a choisi de rejoindre XR Belgique il y a trois ans. Elle explique à La Libre ses motivations, également racontées dans le documentaire “Planet B” du réalisateur belge Pieter Van Eecken.

Pourquoi avez-vous choisi de vous tourner vers des actions de désobéissance civile ?

Je crois que beaucoup de formes différentes d’activisme sont nécessaires pour atteindre un objectif commun. Je ne veux en aucun cas discréditer les marches, parce qu’elles montrent qu’il y a beaucoup de gens qui veulent cela et que c’est un type d’action très accessible. J’ai commencé à militer de cette façon, mais je me suis sentie un peu frustrée parce que j’ai remarqué qu’au bout d’un moment, c’était de moins en moins médiatisé, qu’il y avait de moins en moins de gens et surtout moins de politiciens qui en parlaient. La désobéissance civile, c’était quelque chose de différent : il s’agit de bloquer les gens et de leur faire savoir que vous êtes là et que vous êtes prêt à aller loin pour votre objectif. Dans mon cas, la désobéissance civile est toujours non violente parce que je me sens plus en sécurité et que cela donne une vision un peu plus courtoise des mouvements climatiques.

Dans le documentaire, on voit que votre mère est également membre de XR. Est-ce qu’elle vous a incité à vous tourner vers le mouvement ?

Ma mère était dans XR. Bien sûr, ça a aidé qu’elle connaisse beaucoup de gens là-bas. Quand j’avais des questions à ce sujet, je pouvais toujours aller la voir. Mais c’est moi qui ai pris l’initiative de m’inscrire. Quand j’ai participé à l’action “Royal Rebellion” à 14 ans, c’est l’une des plus grandes critiques que nous avons reçues. Mais c’était mon initiative : si elle m’avait dit que je ne pouvais pas y aller, j’aurais quand même voulu y aller avec Luca parce que nous étions têtus à cet âge-là.

Participer à des actions de désobéissance civile implique souvent des confrontations avec la police et, parfois, d’être arrêté. Comment vit-on ce type de situation quand on est adolescente ?

Je crois que le type de confrontation est différent à chaque fois. Je pense que j’ai été arrêtée quatre fois au total. La première fois, j’ai eu de la chance, d’une certaine manière, parce que j’étais dans un grand groupe et que nous étions plus nombreux que la police. Une autre fois, il n’y avait que ma mère et moi et j’étais en isolement pendant six heures. Les deux premières heures, ça va, mais après, on a l’impression de devenir un peu fou. Être arrêté, ce n’est jamais marrant. Des policiers m’ont dit que mon objectif n’en valait pas la peine, mais je le referais quand même. J’attends aussi avec impatience le jour où j’aurai 18 ans (NDLR ; en juillet) et où je serai arrêtée : pour la première fois, je serai dans une cellule avec beaucoup de monde. Quand on est mineur, on est toujours séparé des adultes. L’inconvénient, c’est que je pourrai avoir un casier judiciaire, bien sûr, mais bon.

On entend de plus en plus parler d’”éco-terrorisme”. Pensez-vous que les militants pour le climat risquent de se tourner vers des modes d’action plus violents ?

Je pense que le mot “éco-terrorisme” est souvent utilisé dans le mauvais contexte. Lorsque des gens jettent de la soupe sur un tableau qui est complètement recouvert et n’endommagent rien, ce n’est pas de l’éco-terrorisme. C’est de la désobéissance civile. Mais je peux comprendre que des personnes se tournent vers ce mode d’action pour le changement climatique : c’est un sujet incroyablement déprimant et si vous avez l’impression que vous n’avez plus d’options, alors je trouve que c’est la prochaine étape assez logique. Je trouve que le terrorisme est un mot très extrême pour ce qu’il décrit.

Dans le documentaire "Planet B", le réalisateur Pieter Van Eecke suit Bo et Luca, deux jeunes militants d'Extinction Rebellion. ©Pieter Van Eecke / Clin d'oeil Films

Dans le documentaire, Luca explique prendre une pause dans son activisme pour prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que ça a aussi été votre cas ?

En quelque sorte. Dans mon cas, c’est plus une pause par obligation. Il y a moins d’actions qui sont organisées et personnellement, je n’ai pas le temps d’en organiser. Je n’ai pas l’énergie pour le faire. Il y a la grande action à Londres qui arrive et j’aimerais y aller, mais je ne peux pas me rendre à Londres… Mais si des actions comme celle de Code Rouge se présentent et que je l’apprends à temps, je serai là.

Souffrez-vous d’éco-anxiété ?

Oui. J’ai constaté que c’est une chose très très très normale pour les personnes impliquées dans l’action climatique, surtout si elles le sont depuis très longtemps. C’est un milieu très déprimant pour être honnête, parce que vous faites beaucoup d’efforts pour participer à des actions, vous vous sacrifiez beaucoup, mais que vous ne recevez pas grand-chose en retour. C’est pourquoi je suis très heureuse que nous ayons la possibilité de construire une communauté dans laquelle je me sens en sécurité, comme celle d’XR ou du JNM (NDLR ; un mouvement de jeunesse). D’une certaine manière, on sait que quel que soit le futur, on sera au moins ensemble.

Comment imaginez-vous le futur ?

Je ne sais pas si je peux croire à 100 % que notre climat sera sauvé. Je ne sais pas vraiment de quoi sera fait mon avenir personnel. Ce que je sais, c’est que je veux me lancer dans des activités comme le jardinage. Planter des arbres qui feront pousser des fruits et des choses comme ça. Pour qu’à l’avenir, quand il y aura des crises, il y ait de la nourriture. Que je sois capable de faire vivre une partie de mes amis aussi. Travailler ensemble avec nos compétences personnelles pour survivre.

Qu’attendez-vous des politiciens ?

Qu’est-ce que j’attends ou qu’est-ce que j’espère d’eux ? Parce qu’il y a une grande différence (rires). Dans un monde idéal, je m’attendrais à ce qu’ils prennent des mesures radicales. Je suis désolée, mais il n’est pas possible de faire cela lentement et calmement. Il faudrait agir de la même la façon que celle avec laquelle ils ont géré la crise du Covid-19 : rapidement, en écoutant les scientifiques et les gens qui crient à tue-tête depuis si longtemps. Qu’ils arrêtent d’investir leur argent stupide dans des entreprises de combustibles fossiles qui ne sont pas tournées vers l’avenir et qui ne sont pas construites de manière durable pour ce que nous réserve le futur. Pour ce que notre avenir nous réserve, j’aimerais voir des choses comme un réseau européen de distribution d’électricité. J’aimerais voir une diminution du consumérisme. J’aimerais qu’ils taxent les putains de milliardaires et de millionnaires qui prennent l’avion pour se rendre dans leurs centres de villégiature privés au Panama tous les week-ends. Ce que j’attends d’eux est un peu plus déprimant, parce que c’est à l’opposé de ce que j’espère.

Votre façon de voir les choses (les médias, la politique, la crise climatique) a-t-elle évolué en grandissant ?

Je crois que ce qui a beaucoup changé, c’est mon niveau de naïveté. J’étais tout à fait certaine que nous pouvions résoudre ce problème. J’aurais aimé garder ce point de vue optimiste, mais ce n’est plus le cas. Je continue à agir pour le climat, mais maintenant, je le fais pour limiter les dégâts, moins pour sauver le monde tel que nous le connaissons.

En première mondiale ce 23 avril au festival Visions du réel, en Suisse, “Planet B” retrace le parcours de Bo et Luca, deux jeunes militants climatiques belges. “J’ai cherché des jeunes parce que c’était tellement beau de voir, en 2018 et 2019, la manière ils ont été si nombreux à se mobiliser dans la rue”, se rappelle le réalisateur Pieter Van Eecken, qui voulait aussi montrer la vitesse à laquelle le mouvement XR s’est développé dons notre pays. “Je voulais faire quelque chose en solidarité avec ce mouvement”, explique-t-il, évoquant les discours de haine et les nombreuses critiques à l’encontre de ces jeunes. “Je voulais trouver des jeunes qui étaient vraiment convaincus de ce qu’ils faisaient et qui en parlaient pour montrer leur force”. “Plus qu’un film sur le climat ou un film militant. Il s’agit en fait d’une histoire de passage à l’âge adulte”, résume le réalisateur.