Ce professeur de l'ULB, candidat à un prestigieux prix, ne s'est "pas encore" fait d'ennemis pour ses recherches: "Mais cela risque d'arriver"

Pierre Coheur, 51 ans et résident de Rhode-Saint-Genèse, sera le seul Belge figurant parmi les 20 finalistes du prix international Frontiers Planet, dont le gagnant sera connu ce 27 avril. Ce concours récompense les meilleurs scientifiques dont les recherches contribuent à assurer l’avenir de la planète. La sélection du chercheur de l’Université libre de Bruxelles est due à l’une de ses études récentes, en lien avec l’ammoniac. Ce composé azoté est émis par les activités agricoles et a des effets à la fois sur la qualité de l’air - et donc la santé humaine - et sur les écosystèmes.