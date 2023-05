Canicules, inondations ou mauvaises récoltes… À quel point le changement climatique changera-t-il votre vie ?

Et pour se faire une idée, il suffit de répondre à trois questions : votre âge, votre origine et le scénario choisi. Plutôt un monde à 1,5 °C (selon l’Accord de Paris), à 2,4 °C (sur base des promesses climatiques actuelles) ou à 3,5 °C (le scénario du pire) ?

Dans un monde 2,4 °C, un enfant né en 2023 en Europe connaîtra par exemple 26,1 fois plus de canicules à cause du changement climatique et 7,9 fois plus de sécheresse.

#myclimatefuture ©D.R. / #myclimatefuture

Inégalités

L’équipe de chercheurs, dirigée par la Vrije Universiteit de Bruxelles, a utilisé cinq sources de données allant des scénarios du Giec aux données de l’ONU sur l’espérance de vie. Le projet calcule l’exposition d’une personne moyenne aux effets du climat tout au long de sa vie dans 178 pays, 11 régions et dans le monde entier. Les scientifiques ont ensuite comparé différents groupes d’âge pour calculer des estimations prudentes de l’occurrence d’événements extrêmes au cours d’une vie en raison du changement climatique. La méthode et les résultats détaillés de l’analyse réalisée par les chercheurs ont été publiés en octobre 2021 dans la revue Science.

Un rapport de l’ONG Save the Children accompagne cette publication et souligne également l’ampleur inédite du changement climatique sur des millions d’enfants dans les pays et les communautés à revenu faible et moyen, qui seront plus durement touchés. “Il n’est pas trop tard, mais nous devons agir maintenant et réduire nos émissions de gaz à effet de serre à zéro le plus rapidement possible”, rappellent les scientifiques sur la plateforme.