L’ONU alerte sur le retour d'El Nino : à quoi s’attendre ?

Le phénomène El Nino est une situation dans laquelle la différence de température entre les eaux de l’est de l’océan Pacifique et celles de l’ouest diminuent. La partie est devient plus chaude alors que celle-ci est habituellement plus froide. Le climatologue Xavier Fettweis (ULiège) expliquait à La Libre que la circulation océanique et atmosphérique s’effectue “de l’Australie vers l’Amérique du Sud”. “On n’a plus de remontée d’eau froide dans le Pacifique, mais on a de l’eau chaude. Donc, il fait beaucoup plus chaud que d’habitude dans cette région”, explique-t-il.

Le phénomène climatique El Nino ©IPM Graphics

Et en Europe ?

Cette hausse des températures va avoir un impact direct sur le climat des régions qui entourent le pacifique, mais peuvent s’étendre jusque dans l’est de l’Afrique. Certaines parties au sud de l’Amérique du Sud, du sud des États-Unis, de la Corne de l'Afrique et de l’Asie centrale pourraient subir d’importantes précipitations. L’Australie, l’Indonésie et certaines parties de l’Asie du Sud pourraient quant à elles être victimes de graves sécheresses.

Le climatologue Hugues Goosse explique que les effets d’un tel phénomène sur le continent européen sont plus incertains, même si quelques conséquences ont déjà été observées lors de précédents El Nino. Selon lui, il est donc possible que nous ressentions certains effets, mais sans aucune certitude et de manière moins significative. Il précise aussi qu’il s’agit d’un phénomène relativement long et qu’il faudrait attendre plusieurs mois pour en ressentir les effets.

Probabilités élevées

Mais les probabilités qu’un El Nino se produise prochainement sont, quant à elles, très élevées, assure Hugues Goosse. En effet, pendant plusieurs années, c’est le phénomène opposé – La Nina- qui caractérisait la situation du pacifique. La Nina provoque les effets inverses ainsi qu’une baisse des températures. El Nino et La Nina sont donc “deux facettes d’un même phénomène” avec une “oscillation” entre les deux, résume le climatologue. “Différents indices permettent de mesurer la température dans le pacifique équatorial. Aujourd’hui ces températures augmentent donc on s’approche très certainement d’un El Nino.”

Il explique également que la variation de températures entre les parties est et ouest du Pacifique est liée à la quantité d’énergie stockée dans l’océan : s’il y a beaucoup d’énergie, il y a plus de chances qu’un El Nino se produise.

Selon Hugues Goosse, les prévisions qui annoncent un tel phénomène météorologique sont assez fiables. “C’est le même principe que nos prévisions météo”, détaille-t-il. Bien qu’elles soient encore plus sûres pour El Nino, le phénomène étant fortement influencé par la dynamique océanique, beaucoup moins variable que la dynamique atmosphérique sur laquelle se basent nos prévisions météo. Enfin, il ajoute qu’il est possible de prévoir l’importance de l’El Nino qui arrive et que des systèmes de transmission des données sont mis en place pour surveiller les variations et ainsi anticiper les différentes catastrophes possibles.