”Avec le plan anti-érosion, mon champ de céréales doit devenir une prairie. Mais je ne broute pas encore l’herbe, moi !”

Ce qui suscite sa “colère”, c’est le nouveau plan anti-érosion de la Région wallonne, qui répond à de nouvelles obligations dans le cadre de la Politique agricole commune. Dans le cadre de la toute nouvelle cartographie sur laquelle s’appuie ce plan, son champ a été coloré en noir, c’est-à-dire classé en sensibilité “extrême” à l’érosion. À chaque couleur, correspond une série de règles et de restrictions en matière de cultures, avec pour objectif de limiter les risques d’érosion du sol agricole en cas de ruissellement de la pluie. Résultat : “Ici, ce serait une prairie : je ne peux plus y mettre que de l’herbe ! Mais je ne broute pas encore l’herbe, moi ! Qu’est-ce qu’on va faire avec toute cette herbe ? Alors qu’on nous dit justement d’avoir moins de bétail ! Il y a des contradictions dans leur discours… En plus, pour mon bétail, j’ai déjà des prairies permanentes qui ne peuvent pas changer d’affectation.”

Depuis 45 ans

L’agriculture wavrienne assure pourtant que ces terres, malgré le terrain en pente, sont cultivées “sans problème depuis 45 ans”.” J’ai planté des pommes de terre en 2021 – pourtant l’année des grosses inondations – sans souci. J’ai aussi mis des betteraves, du lin, des céréales… Tout cela sans aucun problème !” Certaines cultures sont en effet plus sensibles à l’érosion, comme les betteraves, dont les lignes doivent être séparées par 45 centimètres de terre nue, ou les pommes de terre, qui laissent la terre sans couverture au printemps, soit pendant les périodes les plus à risques d’orages. “Mais il y a des techniques pour les pommes de terre : lors de la plantation, on peut faire des inter-buttes, de petits trous dans la butte. L’eau est freinée au lieu de prendre de la vitesse. Nous l’avions fait en 2021 et cela a eu un effet bénéfique. Il faut bien se rendre compte que c’est dans notre intérêt de conserver et de ne pas abîmer notre terre – si c’est la bonne terre qui s’en va, les cultures seront moins bonnes – et de ne pas avoir non plus de maisons inondées en contrebas !”

Au bord du champ, en bas de la pente, se trouve également une bande d’herbe de six mètres de large, dit “bande anti-érosive”, destinée à retenir l’eau, et plantée quelle que soit la culture. “Je suis prête à l’agrandir à neuf mètres…” Un peu plus loin, attend également un tas de fumier. “On va l’épandre quand on aura récolté l’escourgeon. C’est aussi préventif, car une terre qui ne se régénère pas a des problèmes d’érosion.” Dominique Lebrun veille, enfin, au charruage. “Non, je ne perds pas de terre, martèle-t-elle. S’il y avait des problèmes d’érosion, vous verriez des trous, des rigoles et des cratères… Et le cours d’eau serait rempli de boue, il n’existerait plus !”

Arrivée au sommet de la parcelle, elle insiste : “Si j’avais des problèmes d’érosion, j’aurais ici un trou de deux mètres, car la terre se serait retrouvée en bas…” Elle indique aussi, dans la pente, les taches plus claires dans le vert profond du champ d’escourgeon.” C’est parce que dessous, la terre est sableuse. Et il n’y a pas meilleur drainant que le sable, donc qu’on arrête de me dire que ma terre fait partir les eaux…”

Propice à l’érosion

Quant à la nouvelle habitation bâtie au bas du champ, “construite en zone inondable”, elle n’a pourtant jamais été touchée. “De commun accord, les personnes ont mis un petit mur en béton pour que l’eau ne s’écoule pas dans leur parking et de notre côté, nous avons fait une bande anti-érosive et travaillé le sol pour que les eaux n’arrivent pas dans la maison.”

Elle reconnaît toutefois que la taille de sa parcelle est propice à l’érosion. “Mais une grande terre est un gain de temps et de carburant. Et dans une petite parcelle, on piétine deux fois plus parce qu’on tourne plus (avec les machines agricoles), et donc on abîme davantage la structure du sol.” Elle convient aussi que la région – le bassin de la Dyle – est un endroit critique. “Moi-même, je connais un ou deux lieux problématiques où les maisons ont été inondées plusieurs fois, même avant 2021. Là, où il y a des problématiques, l’agriculteur doit se remettre en question. Mais ces endroits sont ponctuels.” Pour elle, la question est aussi liée à l’aménagement du territoire et à la construction de maisons dans des terrains moins chers car le “flux” risque d’y passer. “Les eaux vont d’amont en aval, à un moment, elles doivent bien passer quelque part…”

Vingt-deux hectares sur cent

En tout, Dominique Lebrun possède 22 hectares désormais classés en risque d’érosion extrême. “Ce sont donc 22 ha que je ne pourrai plus cultiver, sur ma ferme d’une centaine d’hectares. C’est énorme, mais cela, la Région ne veut pas l’admettre. Elle dit : “Non, il n’y aura pas beaucoup d’impacts”. Mais imaginez le jeune agriculteur qui reprend des terres et qui se retrouve dans une situation pareille ! Je pense que ce plan a été fait via un petit bureau avec quelques clics de souris et voilà ! Cela me gonfle, les gens des bureaux que ne connaissent rien ! Mettez vos bottes et venez voir mon champ ! Je veux qu’ils suppriment cette carte. Qu’ils aillent sur le terrain et ciblent les endroits problématiques. Et qu’on nous laisse cultiver nos terres ! ” Celle qui est aussi vice-présidente de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) ajoute : En Flandre, ils ont 7 % de culture impactée – évidemment, c’est le plat pays. En Wallonie, c’est 30 % des cultures qui sont impactées – en rouge violet ou noir. Et il faut aussi se rendre compte d’une chose, on ne cultivera plus tout ce qui est sur butte : pommes de terre, carottes, etc. Le prix de l’alimentation va flamber pour le citoyen !”