Plan anti-érosion : Willy Borsus dit comprendre la colère des agriculteurs

Le ministre Borsus dit en effet comprendre la colère des agriculteurs “dès lors qu’il existe manifestement un souci entre l’approche théorique et sa mise en œuvre sur le terrain”. “Il y a eu une concertation avec les associations agricoles de cette mesure avec l’ensemble de la nouvelle PAC, mais cela n’a pas permis de mesurer l’importance de ce que je qualifie de choc entre la théorie et la pratique.”

Garde-t-il sa confiance en cette carte ? Oui et non. “D’un point de vue théorique et purement conceptuel, oui, car la carte de sensibilité à l’érosion a été établie sur base d’un modèle de calcul solide scientifiquement. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’elle s’appuie sur une évaluation des sols nus et ce constat révèle un réel problème entre l’approche théorique et son implémentation sur le terrain. C’est la sensibilité propre, intrinsèque de la parcelle sans prise en compte du type de couvert ou des techniques de travail du sol qui permettent de réduire l’érosion effective de la parcelle. Nous ne pouvons dès lors pas l’accepter en l’état. Des adaptations (modifications de paramètres…) doivent être apportées au niveau de la cartographie afin de la mettre en adéquation avec la réalité du terrain. C’est ainsi qu’un important travail est actuellement mené pour améliorer le cahier des charges des contraintes imposées, pour lever les plus grandes difficultés et pour prendre en compte notamment les pratiques déjà mises en place par les agriculteurs pour réduire l’érosion comme les techniques culturales innovantes, les aménagements physiques réalisés sur certaines parcelles, etc.).”

Entre autres modifications sur la table au sein du groupe de travail érosion qui regroupe l’administration, les associations agricoles et le cabinet du ministre : l’accompagnement des agriculteurs via un “conseiller érosion” pour les aider à réaliser des découpages de parcelles (réduisant ainsi leur sensibilité), pour les orienter vers les bonnes pratiques de travail du sol en fonction des cultures et pour valider des aménagements “à la carte” qui leur permettraient de sortir du cadre général du cahier des charges.

À noter que 2023 sera considérée comme une année blanche. Les deux années de mises en œuvre à prendre en considération devraient être 2024 et 2025.