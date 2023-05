"Plus aucun nouveau projet fossile n’a sa place si l’on veut atteindre zéro émission": près de 200 scientifiques prennent à partie TotalEnergies

À lire aussi

Les scientifiques expliquent que “plus aucun nouveau projet fossile n’a sa place si l’on veut atteindre zéro émission nette en 2050 et seule une réduction drastique, immédiate et durable des émissions de gaz à effet de serre aboutirait à un ralentissement du réchauffement climatique”. Alors que la multinationale “continue de développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers (des “bombes climatiques”) dans le monde entier”.

Avant de poursuivre. “TotalEnergies, qui se présente comme une entreprise engagée dans la transition énergétique, est la firme pétrolière internationale qui a approuvé le plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers en 2022”.

À lire aussi

Et de revenir sur le projet en Ouganda. “Ce projet, maintes fois repoussé, est absurde dans un monde qui verra la décroissance rapide des énergies fossiles ; mais, peut-être TotalEnergies estime-t-elle que le secteur pétrolier pourra ralentir la transition énergétique”.