Feux de forêt sans précédent au Canada: "La superficie déjà brûlée correspond à 10 fois plus qu’une année habituelle, et nous n’en sommes qu'au début"

”Ces feux de forêt sont sans précédent sous trois aspects, nous explique depuis le Canada l’expert Philippe Gachon, professeur en hydroclimatologie à l’Université du Québec à Montréal, qui travaille en étroite collaboration avec les services canadiens des feux de forêt. La précocité de ces incendies d’abord – on est tôt dans la saison, d’habitude, on les voit davantage apparaître vers la fin du printemps – le nombre d’incendies ensuite et, enfin, la superficie des forêts en train de brûler.”

Dix fois plus de forêt brûlée qu’une année habituelle

Selon la Première ministre de l’Alberta Danielle Smith, la superficie déjà brûlée correspond à “dix fois plus qu’une année habituelle et nous n’en sommes qu’au début”.

L’explication est météorologique : l’hiver, le mois d’avril et le début de ce mois de mai ont été plus chauds que d’habitude et cette chaleur s’est associée à des déficits de précipitations, en particulier dans la majeure partie de l’Alberta. “On a battu des records de température début mai, on parle de 30 degrés à Edmonton, ce qui est particulièrement chaud pour cette période de l’année. À cet endroit, on peut connaître des 30 degrés mais en juin, juillet ou août, comme chez vous en Europe, illustre le scientifique. Tous ces facteurs favorisent les départs de feu et le nombre d’incendies de forêt.”

Feuilles asséchées sous la neige

S’y ajoute un élément aggravant propre aux forêts canadiennes et qui explique que le printemps y soit aussi une saison à risque d’incendies : “Compte tenu de notre hiver, lorsque les feuilles des arbres ou les herbes sèches restent au sol sous la neige pendant l’hiver, elles s’assèchent avec le froid. Dès lors que la neige a complètement fondu que l’humidité est partie, s’il fait chaud et qu’il ne pleut pas, ce substrat est particulièrement inflammable. Ce combustible favorise évidemment de grands départs de feu et la propagation sur des étendues de feu potentiellement importantes, ce qu’on est en fait en train de voir actuellement.”

Des arbres brûlés, le 9 mai 2023 à Entwistle, dans la province de l'Alberta, au Canada. ©AFP

Autre particularité : les forêts de l’Alberta contiennent beaucoup de résineux qui constituent un combustible extrêmement inflammable. Elles sont en outre immenses – le Canada héberge la plus grande forêt boréale du monde – , ce qui explique la difficulté de contrôler les incendies. La porte-parole de l’agence albertaine de lutte contre les incendies a d’ailleurs précisé qu’il faudrait des semaines voire des mois pour stabiliser la situation. “Quand cela brûle ici, cela brûle sur de grandes superficies et cela peut brûler longtemps : pendant des jours, des semaines ou des mois…, confirme Philippe Gachon. Nous avons un territoire extrêmement important et on a une difficulté à intervenir compte tenu de la superficie et du nombre d’incendies en train de se produire en même temps. Sans oublier les zones inaccessibles, pour lesquelles il faut des hélicoptères, des Canadair… Il y a déjà eu l’intervention des forces armées lundi et l’Alberta va certainement demander la collaboration des autres provinces voire des États-Unis pour des services incendies ou des équipements d’intervention. La situation peut aussi perdurer si on n’a pas de précipitations, s’il continue à faire chaud… On espère tous que ne s’y ajoutera pas l’intervention des vents, qui favorisent la prolifération des feux de forêt.”

Un habitant devant ce qu'il reste de sa maison détruite par un incendie à Drayton, dans la province de l'Alberta, le 8 mai 2023 au Canada. ©AFP

Craintes pour la suite

La pluie est tombée ces tout derniers jours et était également annoncée ce mercredi, mais ces précipitations ne sont pas suffisantes pour éteindre les feux, selon les services des feux de forêt de l’Alberta. En outre, la situation reste précaire, car les températures devraient encore remonter à partir de jeudi pour atteindre 31 °C dimanche. “Cela s’est calmé ces deux ou trois derniers jours mais nous pourrions potentiellement revenir à une situation encore plus préoccupante au cours des prochains jours à cause de l’absence de précipitations et des températures qui vont réaugmenter”, s’inquiète Philippe Gachon.

Selon les prévisions de Ressources naturelles Canada, l’Alberta, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest connaîtront des risques d’incendie de niveaux extrêmes ce week-end et la semaine prochaine.

<p>Carte du Canada montrant les feux actifs depuis le 8 mai et le risque d'incendie au 9 mai</p> ©AFP

L’empreinte des dérèglements climatiques

Cette nouvelle catastrophe s’inscrit clairement dans le contexte du réchauffement climatique, dont le Canada souffre particulièrement. “On ne peut pas faire un lien avec un événement isolé sans avoir regardé les choses en détail, mais nous nous trouvons dans un contexte de toute façon plus chaud. Un climat qui se réchauffe favorise les sécheresses et les déficits de précipitations. Et au Canada, la rapidité du réchauffement est majeure. On ne peut pas expliquer les records de température comme on vient d’en observer sans faire intervenir le changement climatique. Le Canada est l’une des régions du monde avec le réchauffement le plus important. Quand on regarde l’ensemble du pays et sur les 70 dernières années – on n’a pas beaucoup de données avant la Seconde Guerre mondiale – le Canada se réchauffe deux fois plus que la moyenne sur l’ensemble du globe et trois fois plus dans le Nord au-delà de 60 degrés Nord, zone qui héberge certains secteurs de la forêt boréale. C’est relié à “l’amplification arctique”, un phénomène bien documenté qui découle de la perte de neige et de la perte de glace dans cette zone (ce phénomène se produit lorsque la banquise et la neige, qui reflètent naturellement la chaleur du Soleil, fondent dans l’eau de mer, plus sombre, qui absorbe plus de rayonnement solaire et se réchauffe davantage, NdlR). Nous sommes très proches du bassin arctique. La perte de glace dans le bassin arctique et le réchauffement qu’on y voit nous affecte énormément. C’est vrai dans le nord de l’Europe et c’est vrai en particulier au Canada.”

Économie, santé…

Les conséquences de ces incendies sont multiples : environnementales, sanitaires, économiques… “La majeure partie de notre forêt est une forêt naturelle qui se régénère naturellement. Et on commence à voir des accidents de régénération : la forêt n’est plus capable de se régénérer à cause des cycles de feu trop fréquents. Dans le nord-ouest et dans l’ouest du pays, on voit les cycles de feu se raccourcir. Certaines espèces vont tout simplement disparaître. Oui, la forêt est résiliente au Canada mais les cycles de feu conjugués aux étendues des forêts brûlées – qui deviennent plus importantes – sont de nature à fragiliser à la fois les écosystèmes, provoquer des problèmes de régénération et définitivement modifier une partie de la biodiversité.”

Avec un impact aussi pour la très riche faune canadienne, dont certains animaux sont très sensibles aux modifications de l’écosystème, ou comme le caribou des bois, sont très dépendants d’une forêt préservée. L’économie en pâtit aussi. “La sensibilité de notre forêt et de notre biodiversité dans un pays qui se réchauffe plus que le reste du monde est une des choses les plus préoccupantes pour le Canada, notamment en raison de notre économie qui dépend beaucoup de la production forestière.”

Sans oublier les émissions de gaz à effet de serre liée à la combustion massive des forêts ou l’impact sur la qualité de l’air – et donc la santé humaine – de ces mêmes feux de forêt, ajoute encore le scientifique. La problématique devient un “enjeu national”.

Un sombre tableau auquel vient s’ajouter le coût de destructions. En mai 2016, l’incendie de forêt de Fort McMurray, déjà dans l’Alberta, a été la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire du Canada, avec plus de 3 milliards de dollars de bien assurés affectés et un coût total de 10 milliards de dollars.

L'incendie de Fort Mc Murray en 2016. ©Reporters / Abaca

La prévention est cependant possible, estime encore notre expert, qui fait la comparaison avec le sud de la France. “Au Canada, il n’y a pas de normes restrictives sur les politiques d’aménagement reliées aux feux de forêt comme vous l’avez en Europe. Sur la Côte d'Azur, vous ne pouvez, par exemple, pas construire votre maison sans avoir débroussaillé la forêt, pour éviter que le feu n’arrive à proximité. Dans certains secteurs, on y construit aussi des cuvettes pour avoir à proximité des habitations des sources d’eau pour les pompiers. Des tranchées sont en outre creusées dans la forêt pour réaliser des pare-feu. Cette semaine, les forestiers et les agriculteurs de l’Alberta en ont vite aménagées aussi, mais cela devrait se faire de façon plus systématique. Par exemple, lors de l’incendie de forêt à Fort McMurray en 2016, la lisière des forêts arrivait jusqu’aux maisons et il n’y avait qu’une route d’accès dans certains secteurs, ce qui est particulièrement problématique si l’évacuation est nécessaire. Ces normes en termes d’aménagement du territoire vont devoir être revues car dans le passé, on n’était sans doute pas sujet aux incendies tels qu’on est en train de les observer aujourd’hui. Il va falloir que ça change : il faut passer au mode proactif.”