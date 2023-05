Agriculture intensive, réchauffement climatique : 800 millions d’oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe

Depuis 1980, près de 800 millions d’oiseaux ont disparu de notre ciel, ce qui équivaut à 20 millions de volatiles chaque année, selon une étude du Centre national pour la recherche scientifique (CNRS) et de l’université de Montpellier publiée lundi 15 mai dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).