”C’est toujours perçu comme un choix” : le méthane, 80 fois plus puissant que le CO2, encore trop largement ignoré

L’équipe de chercheurs a passé en revue 281 politiques visant les secteurs produisant le plus de méthane, à savoir l’agriculture, les déchets et l’énergie. Leur analyse montre que le nombre de politiques relatives au méthane varie considérablement d’une région à l’autre et que les politiques actuellement en place ne sont pas assez strictes, en grande partie parce qu’elles ont été élaborées sur base de données inexactes. “La couverture et la rigueur sont les deux principales lacunes des politiques mondiales en matière de méthane”, soulignent les auteurs de l’étude.

Responsables de 30 % du réchauffement

Or, les chercheurs rappellent que si les politiques d’atténuation et l’attention médiatique se concentrent à l’heure actuelle en grande partie sur le dioxyde de carbone, les conséquences de la concentration de méthane dans l’atmosphère ne doivent pas être sous-estimées. Ce gaz à effet de serre est responsable d’environ 30 % du réchauffement de la Terre, malgré sa durée de vie très courte estimée à 9,1 ans. Il est aussi bien plus puissant que le dioxyde de carbone : les scientifiques estiment en effet que sur une période de 20 ans, son pouvoir de réchauffement est 80 fois supérieur à celui du CO2. Son impact serait donc disproportionné sur la température à court terme.

Selon le rapport spécial sur la hausse de 1,5 °C publié en 2018 par le Giec, les émissions de méthane devraient être diminuées d’au moins 35 % en 2050 par rapport à 2010 par se donner une chance raisonnable d’atteindre cet objectif. En 2021, le Global Methane Assessment – un rapport publié par l’Onu – estimait pour sa part qu’une réduction plus importante était nécessaire, de 40 à 45 % des émissions d’ici à 2030. Or, la concentration de méthane dans l’atmosphère évolue plus rapidement que n’importe quel autre gaz à effet de serre depuis 1980 (voir tableau ci-dessous). Même pendant la pandémie de Covid-19, alors que les émissions de CO2 ont considérablement baissé (-7 % en 2020), les niveaux de méthane atmosphérique ont fortement augmenté en 2020 et 2021, atteignant le taux le plus élevé jamais enregistré au cours des 40 dernières années.

Gaz à effet de serre Concentration dans l'atmosphère en 2021 Augmentation par rapport au niveau pré-industriel Dioxyde de carbone 415.7 parts par million +149% Méthane 1908 parts par milliard +262% Protoxyde d'azote 334.5 parts par milliard +124%

Une nouvelle approche

”Une approche cohérente pour l’identification, la quantification et la vérification précises des sources d’émissions de méthane ainsi qu’une couverture et une rigueur accrues des politiques doivent être mises en place pour concrétiser les importantes possibilités de réduction des émissions de méthane”, écrivent les chercheurs.

Et des solutions existent bel et bien. Selon le dernier rapport de synthèse du Giec (AR6), 50 à 80 % des émissions de méthane provenant de la production et du transport d’énergie fossile pourraient être évitées avec les technologies actuellement disponibles, pour un coût inférieur à 50 dollars/tCO2-eq-1 (46 euros/tonne d’équivalents CO2). Ces émissions représentent environ 32 % des émissions mondiales de méthane.

D’autres moyens efficaces pour réduire les émissions de méthane comprennent la réduction des émissions provenant de l’agriculture, des décharges et du traitement des eaux usées ; la récupération du méthane émis par les mines de charbon et les mines de ventilation ; la réduction des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier ; la récupération du méthane provenant des puits de pétrole et de gaz abandonnés et la préservation et la restauration des zones humides.

Une opportunité à saisir. De son côté, le Global Methane Assessment estime que l’atténuation des émissions de méthane d’origine humaine est l’un des moyens les moins coûteux de ralentir le changement climatique et d’améliorer la qualité de l’air. En effet, réduire les émissions de méthane permet d'avoir un effet positif très rapidement perceptible sur le réchauffement. Ce n'est pas le cas pour les émissions de CO2 : selon les scientifiques, la hausse des températures se poursuivrait pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, après l'arrêt des émissions de dioxyde de carbone.

Des progrès attendus

Enfin, les chercheurs rappellent que pour que l’atténuation des émissions de méthane soit efficace, un soutien social et un consensus politique plus forts sont nécessaires. “Pourtant, la réduction du méthane est toujours perçue comme un choix plutôt que comme une nécessité qui vient compléter les efforts de décarbonation en cours, principalement axés sur le CO2”, déplorent-ils.

Selon eux, la prochaine conférence sur le climat (la Cop 28), organisée en décembre à Dubaï, représente une “énorme opportunité de changement”. En effet, c’est la première fois que les progrès collectifs vers les objectifs de l’Accord de Paris doivent être évalués par le biais du bilan mondial (GST), prévu tous les cinq ans. Il s’agit d’un processus qui s’étale sur deux ans. “C’est le moment de jeter un regard long et dur sur l’état de notre planète et de tracer une meilleure voie pour l’avenir”, assurent les Nations unies. Ce bilan permet d’examiner avec précision “tout ce qui a trait à la situation mondiale en matière d’action et de soutien climatiques, d’identifier les lacunes et de travailler ensemble pour convenir de pistes de solutions (jusqu’en 2030 et au-delà)”.

De son côté, le Parlement européen a adopté ce mardi 9 mai un règlement contre les émissions de méthane domestiques et importées provenant des industries du pétrole, du gaz fossile et du charbon. La Commission devrait quant à elle proposer un objectif contraignant de réduction des émissions de méthane dans l’UE à l’horizon 2030 pour tous les secteurs concernés, d’ici à la fin de 2025. Les États membres devraient en outre fixer des objectifs de réduction nationaux dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.