La province de Zélande appelle depuis longtemps les entreprises, les organisations et les habitants à se manifester s'ils ont subi des nuisances dues aux PFAS dans l'Escaut occidental. Les substances poly- et perfluoroalkylées (PFAS) sont nocives pour la santé et l'environnement. Elles sont utilisées, par exemple, dans les mousses anti-incendie et les vêtements hydrofuges. Ces substances peuvent s'accumuler dans l'organisme et altérer le fonctionnement du système immunitaire.

Le ministre Harbers a souligné qu'elles entraînent des inquiétudes parmi les riverains ainsi que des pertes financières pour les pêcheurs et l'agence exécutive du ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau, Rijkswaterstaat, par exemple. "Je pense que ce sont les pollueurs qui doivent payer, et non les utilisateurs et les gestionnaires. Tenir 3M pour responsable répond à ce principe".

Depuis des années, 3M rejette des PFAS dans l'Escaut en Belgique, plus précisément à Zwijndrecht. La rivière se jette dans l'Escaut occidental en Zélande.

L'année dernière, l'Institut national néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a affirmé que diverses espèces de poissons, de mollusques et de crustacés présents dans l'Escaut occidental contenaient des concentrations de PFAS si importantes qu'il était conseillé d'en consommer le moins possible.