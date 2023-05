Les opérations de sauvetage d'un pétrolier au large du Yémen peuvent commencer

En mars, pour éviter une marée noire en mer Rouge, l'ONU avait annoncé avoir acheté cet immense navire-citerne pour mener l'opération de sauvetage du pétrolier ancré au large du port stratégique de Hodeida (ouest du Yémen), qui risque à tout moment de se briser, d'exploser ou de prendre feu, selon des experts.

L'opération inédite pour l'organisation, chiffrée au total à 148 millions de dollars, a été confiée à l'entreprise spécialisée SMIT Salvage, filiale du néerlandais Boskalis, qui doit réaliser le transfert du pétrole du Safer vers le Nautica et préparer le remorquage du pétrolier une fois vidé.

Un navire de SMIT, le Ndeavour, chargé de matériel spécialisé, notamment pompes et générateurs, est arrivé près du pétrolier mardi et commencera mercredi la sécurisation du Safer dont les systèmes ne sont plus opérationnels.

"Aujourd'hui marque un jour spécial. Beaucoup d'entre vous ont suivi la saga du FSO Safer et vous allez voir qu'avec l'arrivée du Ndeavour près du FSO Safer en mer rouge, nous avons vraiment atteint une étape décisive", a commenté Achim Steiner, patron du Programme de l'ONU pour le développement (PNUD), à la manoeuvre dans ce dossier.

"Si tout se passe comme prévu, vers fin juin, début juillet, nous devrions pouvoir dire que la phase cruciale du transfert de navire à navire est terminée", a-t-il ajouté.

Construit en 1976, le FSO Safer, qui sert de terminal flottant de stockage et de déchargement, n'a pas été entretenu depuis 2015, alors que le Yémen est plongé dans l'une des pires crises humanitaires au monde en raison de la guerre qui oppose le pouvoir aux rebelles Houthis.

Selon l'ONU, le Safer contient quatre fois la quantité de pétrole de l'Exxon Valdez, le pétrolier qui a provoqué en 1989 l'une des plus grandes catastrophes environnementales de l'histoire des Etats-Unis.

En cas de marée noire, l'ONU estime à 20 milliards de dollars le coût du seul nettoyage et met en avant les potentielles conséquences environnementales, économiques et humanitaires catastrophiques.