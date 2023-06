Climat: outre la hausse des température, "on assiste à un autre changement depuis plusieurs années en Belgique"

Mais, plus globalement, on remarque un autre changement en Belgique depuis quelques années. Le temps variable “à la belge” qui passe du beau au mauvais en quelques heures semble changer, pour laisser place à une succession de blocages qui peuvent durer quelques semaines. “On assiste à ce changement depuis plusieurs années, et c’est plus marqué à partir de 2015, note Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On s’éloigne quelque peu de la variabilité naturelle du climat qui caractérise normalement la Belgique. Notre pays est historiquement soumis à un temps océanique qui peut être soumis à diverses influences, et donc changer rapidement. Désormais, on voit plutôt de longues périodes s’installer. Cela vaut pour des périodes chaudes et sèches en été, mais aussi des périodes pluvieuses et/ou fraîches.”

L’exemple le plus parlant est évidemment l’été 2021 qui avait été exceptionnellement frais et arrosé, mais il suffit de se pencher sur les derniers mois pour avoir d’autres exemples. On se souvient ainsi de la période de froid d’un petit mois de la fin novembre au 17 décembre, où le soleil prédominait. “Dans la foulée, on a eu droit à un mois où il a plu tous les jours sans exception, tout en battant des records de températures, rappelle le météorologue. Ensuite, on a assisté à une longue période sèche du 17 janvier au 3 mars. On parlait de problèmes de sécheresse à ce moment-là, d’ailleurs. Ensuite, on a connu une période de deux mois très pluvieuse jusqu’au 13 mai. Depuis lors, on assiste à un nouveau blocage avec un temps sec qui va encore durer au moins 10 jours.”

Des épisodes qui peuvent poser problème. “On voit déjà des problèmes de sécheresse arriver en surface alors que les nappes phréatiques sont bien remplies. Dans l’autre sens, des pluies trop concentrées sur quelques semaines peuvent provoquer d’autres problèmes, comme en 2021”, souligne-t-il.

Notre météo bien belge est donc occupée à changer de manière plus profonde qu’on ne le pense.