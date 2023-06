Les images désolantes de l’Everest, transformé en “déchetterie géante” après le passage des alpinistes (VIDEO)

Une vidéo filmée par un sherpa montrant l’état du camp 4 de l’Everest a été largement relayée sur Twitter et dans les médias. On y voit les amas de déchets et de matériel laissés par les alpinistes après leur passage. Victime de son succès, le plus haut sommet du monde s’est donc transformé en décharge à ciel ouvert.