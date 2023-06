La majorité des limites planétaires a été dépassée

Quarante chercheurs ont identifié huit systèmes terrestres cruciaux, ainsi que les seuils à ne pas dépasser pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Le collectif "Commission de la Terre" a évalué les limites "sûres" et "justes" pour le climat, la biodiversité (nature intacte et gérée par l'homme), l'eau douce (en surface et souterraine) et la pollution du sol, de l'eau et de l'air.