Destruction du barrage Kakhovka en Ukraine: quelles conséquences sur la nature?

À lire aussi

Dans un tel événement, parmi les paramètres les plus sensibles pour évaluer le risque pour la faune et la flore, se trouvent la vitesse de l'écoulement et la rapidité de l'inondation, relève le géographe fluvialiste Hervé Piégay (CNRS), qui étudie les impacts des barrages sur la nature mais qui ne connaît pas l'écosystème concerné. "Les milieux riverains d'un barrage, en l'absence de cet ouvrage, seraient inondables. Ces milieux sont donc normalement adaptés à l'inondation et l'ouvrage est une forme d'artificialisation et d'impact. Ici, on semble se trouver en zone humide ; l'eau retrouve son ancien lit. Ce qui va produire des problèmes est donc le fait que l'inondation peut être un phénomène subit, de très forte intensité. Si la faune présente n'est pas du tout adaptée, il va y avoir des impacts car elle ne peut pas se protéger." Les animaux peuvent se noyer tandis que du côté de la flore, la vitesse de l'eau peut perturber la phase végétative en cours et déchausser les arbres. Mais il y a des points positifs : à 15 cm perdus par heure, la vidange du barrage, dont dépend la vitesse d'inondation, se fait "doucement, a priori", selon Hervé Piégay.

Et le différentiel entre l'amont et l'aval immédiats du barrage ne semble que de quelques mètres, ce qui devrait avoir évité une "vague" importante. Les pentes du fleuve, en plaine, sont aussi relativement faibles.